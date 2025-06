Dune: Awakening – Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild fürs Eigenheim erspielen

Neues Zombie-Game sieht aus wie das Survival-Spiel, das sich alle von The Day Before erhofften – und es ist von bekannten Entwicklern

„Wir leben in der besten Zeit“ – Ein neues Rollenspiel für Steam und PS5 könnte das Spiel zu DnD werden, auf das die Community so lange wartet

Mewgenics: Trailer und Release-Datum zum neuen Spiel des Schöpfers von The Binding of Isaac

Übrigens: Falls ihr gerade erst mit Dune: Awakening startet, solltet ihr nicht viel Zeit und Ressourcen in euren ersten Unterschlupf investieren. Baut nur das Nötigste, denn: Sobald ihr die erste Region für eine Quest verlasst, steht ein Umzug an. Weitere Tipps für den Einstieg in das Survival-MMO findet ihr hier: Dune: Awakening – 10 Tipps für Einsteiger, die euch den Start spürbar erleichtern

Sobald ihr das Spiel startet, läuft in eurem Discord eine Fortschrittsanzeige mit. Das bedeutet: Auch wenn ihr nur im Menü von Dune: Awakening seid, läuft die Discord-Quest bereits mit. Ihr könnt also einfach abwarten oder direkt loszocken, ganz wie ihr wollt.

Damit ihr in dem Survival-MMO nicht von Sandstürmen, der brennenden Sonne oder anderen Bedrohungen erwischt werdet, braucht ihr eine sichere Zuflucht. Wo ihr eure Basis hinbaut, bleibt ganz euch überlassen, ebenso, wie ihr sie gestaltet. Ein Spieler hat seine einfach so platziert, dass sie den Durchgangsverkehr blockiert – hat aber zumindest eine ziemlich smarte Lösung gefunden, um einen Nachbarschaftsstreit zu vermeiden.

In Dune: Awakening baut ihr euch einen Unterschlupf, um euch vor den Gefahren in der Welt zu schützen. Und wer gleichzeitig auch Discord nutzt, kann sich mit nur wenigen Klicks ein cooles Wandbild für die Basis schnappen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to