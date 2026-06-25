Die 5 stärksten Fusionen aus Dragon Ball

Wenn der eigene Körper sein Limit erreicht, gibt es in Dragon Ball die Möglichkeit, zu fusionieren. MeinMMO stellt euch die stärksten Fusionen vor, die es im Anime gibt.

Der Artikel erschien ursprünglich im Februar 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft und angepasst.

Was sind Fusionen? Für eine Fusion braucht es zwei Charaktere, die miteinander verschmelzen und zu einer Person werden. Bei korrekter Anwendung addiert sich ihre Stärke, weshalb ein noch stärkerer Krieger bei der Fusion herauskommt. Die Fusion kann auf unterschiedliche Arten durchgeführt werden. Darunter fallen folgende Methoden:

Sobald zwei Personen jeweils einen Potara-Ohrring tragen, können sie zu einem Kämpfer werden.

Mit dem Fusionstanz können ebenfalls zwei Personen verschmelzen. Allerdings muss der Tanz korrekt ausgeführt werden.

Es gibt im Dämonenreich besondere Käfer, bei denen die beiden zu fusionierenden Personen jeweils eine Hälfte essen müssen.

Manchen Personen ist es möglich, andere Charaktere zu absorbieren und ihre Kräfte aufzunehmen.

Wonach wurden sie ausgesucht? In dem Ranking wurden nur Fusionen berücksichtigt, die auch im Anime vorkommen. Der Anime muss dabei kein offizieller Teil der Story sein, weshalb auch Dragon Ball Heroes zählt. Die sämtlichen Fusionen, die es in Videospielen gibt, haben wir dagegen ausgelassen.

Viele der stärksten Fusionen gibt es auch in Dragon Ball: Sparking! ZERO:

Video starten In Dragon Ball: Sparking! ZERO erwarten euch jede Menge Charaktere Autoplay

Die 5 stärksten Fusionen im Ranking

Platz 5: Kefla

Kefla ist aus 2 weiblichen Saiyajins entstanden.

Kefla ist eine Potara-Fusion, die aus zwei weiblichen Saiyajins aus Universum 6 entsteht. Sie besteht aus Kaulifla und Kale und ist vermutlich einer der stärksten Teilnehmer, der beim Turnier der Galaxien mitmacht. Goku muss sich sogar in den Ultra-Instinct-Status verwandeln, um es mit ihr aufzunehmen.

Die Saiyajin-Frauen schaffen es sogar, im fusionierten Zustand den zweifachen Super-Saiyajin zu erreichen. Allerdings reicht eine Kamehameha von Son-Goku aus, um sie aus der Arena zu schleudern und die Ohrringe zu zerstören, was die Fusion auflöst.

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