In Dragon Ball Daima gibt es ein Volk, das der Schöpfer viel lieber mochte, als die Saiyajins

Der Name des Dämonenkönigs verrät übrigens, dass Akira Toriyama tatsächlich an Dragon Ball Daima mitgewirkt hat. Der Mangaka hat nämlich eine Schwäche für Wortspiele, die sich in den Namen bestimmter Völker und Familien bemerkbar machen: Ein Detail aus Dragon Ball Daima verrät, dass Akira Toriyama wirklich beteiligt war

Wieso mag Toriyama sie lieber? In dem Magazin „Sand Land Kazenban“ vom August 2023 (via Kazenshuu ) verriet der Schöpfer von Dragon Ball und Sand Land, dass er lieber Geschichten erfindet, die nicht auf der Realität basieren. Deshalb fände er es langweilig, wenn der Protagonist ein einfacher Mensch wäre.

Die Bewohner des Dämonenreiches lernen wir nicht nur im aktuellen Dragon-Ball-Anime, sondern auch im Spin-off Sand Land kennen. Dort ist der Protagonist Beelzebub nämlich der Prinz der Dämonen. In einem Interview aus dem Jahr 2023 erklärte Toriyama, was sie spannender machte als die Saiyajins.

