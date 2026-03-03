Welcher Anime von Dragon Ball ist der beste? Das ultimative Ranking aller Serien

AnimeListe
5 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Welcher Anime von Dragon Ball ist der beste? Das ultimative Ranking aller Serien

Dragon Ball hat seit 1986 mehrere Anime-Serien erhalten. In diesen haben wir Son Goku erwachsen werden, aber auch mehrmals wieder schrumpfen sehen. Auf MeinMMO ranken wir das gesamte Anime-Franchise in einer ultimativen Liste.

Innerhalb von 40 Jahren hat Dragon Ball mehrere Anime-Serien herausgebracht. Ursprünglich sollte dort Dragon Ball Z Schluss sein. Schließlich steht das Z auch für den letzten Buchstaben im Alphabet.

MeinMMO hat sich gefragt, wie denn das ultimative Ranking aller Animeserien aussehen würde. Dafür haben wir alle Animeserien berücksichtigt, die zu Dragon Ball erschienen sind, aber nicht die Filme. Das Ranking basiert zudem auf persönlichem Geschmack.

Zudem machen wir 2 Ausnahmen: Dragon Ball Z Kai ist nur ein Remake von Dragon Ball Z und findet deshalb in dieser Liste keine Berücksichtigung. Auch die Webserie Super Dragon Ball Heroes wird nicht aufgelistet, da es sich dabei vielmehr um einen Promotional-Anime handelte.

Dragon Ball: Dafür steht das Z im Titel
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Andere Anime scheitern grandios, doch einer wird mit jeder Staffel besser In einem aktuellen Anime poliert eine Prinzessin allen ordentlich die Fresse Japan kürt schon jetzt seinen besten Manga 2026, handelt von der bösen Stiefmutter eines Engels 5 Animes, die wir alle heimlich auf MTV gesehen haben, obwohl wir viel zu jung waren Schauspieler aus One Piece zeigt seine Kochkünste, Fans staunen: „Er ist wirklich Real-Life-Sanji geworden“ Die nächste Folge des Animes von Jujutsu Kaisen ist nicht einmal draußen, doch sie ist schon jetzt unterirdisch bewertet Der Erfinder von Solo Leveling ist mit einer Sache unzufrieden, würde sie beim zweiten Mal ändern In einem düsteren Anime werden Menschen weggeworfen wie Müll, könnte zum Hit des Sommers werden Neue deutsche Synchro von One Piece auf Netflix ändert ein Detail und Fans schimpfen so sehr, dass sich ein beteiligter YouTuber rechtfertigen muss In einer neuen Serie könnt ihr selbst bestimmen, wie stark die Charaktere für Staffel 2 sind Ein neuer Anime zeigt, wie Harry Potter von Disney ausgesehen hätte Bevor 2 legendäre Regisseure so erfolgreich wurden, tauschten sie ihre liebsten Animes miteinander aus

Platz 5: Dragon Ball GT

  • Release: 1996 bis 1997
  • Folgen: 64

Worum geht es?  Prinz Pilaf, den wir aus dem originalen Dragon Ball kennen, findet die Black Star Dragon Balls im Palast. Er wünscht sich versehentlich, dass Son Goku wieder klein wäre, woraufhin der Saiyajin wieder auf Kindesgröße schrumpft.

Das große Problem: Die speziellen Dragon Balls verteilen sich nicht auf der Erde, sondern im gesamten Universum. Sie müssen innerhalb von einem Jahr wieder auf den Planeten gebracht werden, auf dem der Wunsch stattfand. Ansonsten explodiert der Planet. Deshalb macht sich Son-Goku zusammen mit seiner Enkelin Pan und dem erwachsenen Trunks auf die Reise.

Dragon Ball GT
Son-Goku wird hier geschrumpft.

Warum ist der Anime auf diesem Platz? Dragon Ball GT war der erste Anime der Reihe, der völlig vom bisherigen Konzept abwich. Die Serie versucht zwar, den Humor aus dem Original aufzufangen, doch dadurch entstehen überaus skurrile Situationen mit den Charakteren, die wir schon über mehrere Jahre kennengelernt haben.

Dabei erinnern wir uns nur ungerne an einige Situationen, die zum Fremdschämen waren, wie den hypnotischen Tanz von Goku, Trunks und Pan oder Trunks als Braut. Und Vegetas modische Sinnkrise mit seinem Schnurrbart ist ja wohl das Allerhöchste.

Trotzdem müssen wir sagen, dass Dragon Ball GT auch seine Lichtblicke hatte. Der Super-Saiyajin-4 ist eine richtig coole Transformation und die Idee mit den Teufelsdrachen, die durch übermäßige Nutzung der Dragon Balls entstanden, war etwas Frisches. Zudem gab es mit Baby einen coolen Antagonisten.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Dragon Ball Daima Son Goku Titel title

Der Schöpfer von Dragon Ball ließ sich einen Trick einfallen, um Zeit zu sparen, erfand ein besonderes Item für Goku

Dragon Ball Daima C18

Eine Skizze vom Macher von Dragon Ball hat es nie in den Anime geschafft, zeigt C18 in einem besonderen Design

Dragon Ball Son Goku Titel title

5 Personen aus Dragon Ball, die Son-Goku erst bekämpften, dann sich anschlossen

Son Goku Dragon Ball

Der Anime von Dragon Ball geht endlich weiter, zerschmettert die alte Serie, bringt drastische Änderungen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx