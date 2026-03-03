Welcher Anime von Dragon Ball ist der beste? Das ultimative Ranking aller Serien

Dragon Ball hat seit 1986 mehrere Anime-Serien erhalten. In diesen haben wir Son Goku erwachsen werden, aber auch mehrmals wieder schrumpfen sehen. Auf MeinMMO ranken wir das gesamte Anime-Franchise in einer ultimativen Liste.

Innerhalb von 40 Jahren hat Dragon Ball mehrere Anime-Serien herausgebracht. Ursprünglich sollte dort Dragon Ball Z Schluss sein. Schließlich steht das Z auch für den letzten Buchstaben im Alphabet.

MeinMMO hat sich gefragt, wie denn das ultimative Ranking aller Animeserien aussehen würde. Dafür haben wir alle Animeserien berücksichtigt, die zu Dragon Ball erschienen sind, aber nicht die Filme. Das Ranking basiert zudem auf persönlichem Geschmack.

Zudem machen wir 2 Ausnahmen: Dragon Ball Z Kai ist nur ein Remake von Dragon Ball Z und findet deshalb in dieser Liste keine Berücksichtigung. Auch die Webserie Super Dragon Ball Heroes wird nicht aufgelistet, da es sich dabei vielmehr um einen Promotional-Anime handelte.

Platz 5: Dragon Ball GT

Release: 1996 bis 1997

1996 bis 1997 Folgen: 64

Worum geht es? Prinz Pilaf, den wir aus dem originalen Dragon Ball kennen, findet die Black Star Dragon Balls im Palast. Er wünscht sich versehentlich, dass Son Goku wieder klein wäre, woraufhin der Saiyajin wieder auf Kindesgröße schrumpft.

Das große Problem: Die speziellen Dragon Balls verteilen sich nicht auf der Erde, sondern im gesamten Universum. Sie müssen innerhalb von einem Jahr wieder auf den Planeten gebracht werden, auf dem der Wunsch stattfand. Ansonsten explodiert der Planet. Deshalb macht sich Son-Goku zusammen mit seiner Enkelin Pan und dem erwachsenen Trunks auf die Reise.

Son-Goku wird hier geschrumpft.

Warum ist der Anime auf diesem Platz? Dragon Ball GT war der erste Anime der Reihe, der völlig vom bisherigen Konzept abwich. Die Serie versucht zwar, den Humor aus dem Original aufzufangen, doch dadurch entstehen überaus skurrile Situationen mit den Charakteren, die wir schon über mehrere Jahre kennengelernt haben.

Dabei erinnern wir uns nur ungerne an einige Situationen, die zum Fremdschämen waren, wie den hypnotischen Tanz von Goku, Trunks und Pan oder Trunks als Braut. Und Vegetas modische Sinnkrise mit seinem Schnurrbart ist ja wohl das Allerhöchste.

Trotzdem müssen wir sagen, dass Dragon Ball GT auch seine Lichtblicke hatte. Der Super-Saiyajin-4 ist eine richtig coole Transformation und die Idee mit den Teufelsdrachen, die durch übermäßige Nutzung der Dragon Balls entstanden, war etwas Frisches. Zudem gab es mit Baby einen coolen Antagonisten.