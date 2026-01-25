Doomsday: Last Survivors startet großes Koop-Event mit Attack on Titan

Wenn beim Zombie-Survival-Hit Doomsday: Last Survivors ein Koop-Event mit Attack on Titan losgeht, scheppert es gewaltig! Hier erfahrt ihr, was es alles Neues zum Event gibt!

Was ist Doomsday: Last Survivors? Doomsday: Last Survivors vereint Zombie-Überleben mit Multiplayer-Strategie. In einer zombiebeherrschten Welt kämpft ihr um die Menschheit und das Überleben, baut Unterschlüpfe und besiegst Gegner. Für Fans von Zombie-Abenteuern das perfekte Spiel!

Diese Kooperation bietet zahlreiche exklusive Belohnungen, darunter Heldenfragmente von Eren Jäger, einen Zufluchts-Skin des Kolossalen Titans, das Gepanzertes Titan Biochemisches Biest, einen Truppen-Skin des Karren-Titans sowie weitere kosmetische Inhalte.

Ergänzt wird das Angebot durch ein Fahrzeug im Design von „Donnernde Erde“, die Dekoration „Flügel der Freiheit“, „Geflüster der gebrochenen Mauer“-Chatblasen und weitere praktische Items: eine perfekte Verbindung aus Optik und Macht.

Kern-Gameplay & Zeitplan: Mehrere Modi, maximaler Spielspaß

Wann geht es los? Das Event läuft vom 1. Januar 2026 bis zum 28. Februar 2026 (UTC).

Zum Kern-Gameplay gehören: Jenseits der Mauern erkunden, Operation Mauer-Rückeroberung, zwei Phasen des Titan-Verteidigungseinheit-BP, Prüfungen des Erkundungstrupps sowie der Weltboss-Kampf, der ab dem 13. Januar verfügbar ist.

Holt euch also Doomsday: Last Survivors und legt gleich los, wenn das Attack-on-Titan-Event losgeht!