Ein digitales Kartenspiel zahlt KI-Künstler angeblich 13.200 Euro für 10 Stunden Arbeit, bietet echten Künstlern viel weniger Geld an

Das digitale Kartenspiel Champions of Otherworldly Magic nutzt die Designs eines KI-Künstlers für seine Karten. Die Entwickler rechtfertigt das hohe Gehalt damit, dass niemand auf dem Niveau des Künstlers sei.

Bei dem Titelbild handelt es sich um ein Symbolbild.

Was ist das für ein Spiel? Das digitale Kartenspiel Champions of Otherworldly Magic, das sich selbst auf der offiziellen Seite als „erstes wahres, digitales TCG“ bezeichnet, nutzt Karten mit unterschiedlichen Monster-Designs. Spieler können sich einzelne Packs für rund 3 Euro kaufen, um 10 zufällige Champions zu erhalten. Um die Chance auf seltene Karten zu erhöhen, bitten die Macher von Champions of Otherworldly Magic zur Kasse.

Die Spieler bestimmen, welches der Monster sie als Helden für ihr Deck nehmen. Der Held bestimmt dann, welches Element das Deck besitzt. Sie haben unterschiedlichen Fähigkeiten und Vorteile, die jedes Deck besonders machen.

Was Spieler dabei wissen sollten: Die Helden sind NFTs, die auch gegen Krypto-Währung verkauft werden können. Außerdem sind alle Designs zu 100 % mit KI erstellt worden. Das Gehalt des dazugehörigen Künstlers sprengt wohl jeglichen Rahmen.

Ein digitales Kartenspiel ohne NFTs ist Hearthstone:

KI-Künstler des TCGs bekommt horrende Summe als Gehalt

Wieso bekommt der KI-Künstler so ein hohes Gehalt? Auf X erklärt der Account des Kartenspiels, dass die Karten zu 100 % durch einen KI-Künstler angefertigt wurden. Hinter dem Künstler steckt ein echter Mensch, der KI-Tools benutzt, um die Monster zu designen.

Da er durch die Nutzung von KI astronomisch viel schneller sei als ein großes Team von Künstlern, verdiene er etwa 13.200 Euro für 10 Stunden Arbeit. In 6 Monaten habe er über 1.000 Bilder für das Spiel designt. Seine Zeichnungen hätten keine Fehler wie zusätzliche Finger, die die KI gerne mal beim Erstellen von Bildern dazudichtet:

Seine Kunst ist zu 100 % KI-generiert, aber sie hat keine zusätzlichen Finger, keine generischen Designs, keine Fehler… Es hat konsistente Entwicklungen, Skins, alternative Kunststile – buchstäblich niemand ist auf seinem Niveau. Es ist uns egal, wie er es macht, uns ist nur wichtig, dass der Endbenutzer unser Spiel genießt.

Die 10 Stunden seien zwar nur ein Meme, doch es soll verdeutlichen, dass der Künstler wohl nicht viel Zeit gebraucht hat. Insgesamt seien die 13.200 Euro nämlich pro Monat ausgezahlt worden und der Künstler hätte Hunderte Stunden pro Monat daran gesessen.

Und was ist mit normalen Künstlern? Zeichner, die ihre Kunstwerke per Hand anfertigen, haben die Chance, der Assistent des KI-Künstlers zu werden. Allerdings wird der Assistenten-Job viel schlechter vergütet: Hier seien nur rund 4.400 bis 8.880 Euro pro Monat drinnen.

Wie das Entwicklerteam in den Kommentaren klarstellt, sei der Künstler der Talentierteste auf seinem Gebiet. Er würde sich mehr Mühe geben als jeder traditionelle Künstler, den sie bislang gesehen hätten.

Neben Bildern, die mit der Hilfe von KI erstellt wurden, ist auch NFT ein brisantes Thema in der Gaming-Community. Spiele, die NFTs nutzen, können genauso wie andere Titel plötzlich schließen. Was dann mit dem eingesetzten Geld passiert, verrät euch MeinMMO an einem Beispiel: Spieler investieren über 260.000 Euro in NFT-Spiel, das nun schließt – Was passiert mit dem Geld?