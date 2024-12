Die Serie zu Karate Kid auf Netflix ist perfekt für alle, die Humor und spannende Kämpfe lieben – Finale in 2 Monaten

Ihr sucht nach einer neuen Serie? Dann solltet ihr euch vielleicht Cobra Kai anschauen, wenn ihr sie bislang verpasst habt, findet MeinMMO-Autor Max Handwerk. Dann seid ihr rechtzeitig bereit für das große Finale.

Worum geht es in Cobra Kai? „Zuerst schlagen, hart schlagen, keine Gnade“ – auf diesem Motto fußt die Ausbildung des Cobra-Kai-Dojo, dem auch der junge, gutaussehende und beliebte Johnny Lawrence angehörte. Der begeisterte Karatekämpfer mauserte sich unter der Fittiche von Sensei John Kreese zum Favoriten auf den Sieg des lokalen All-Valley-Karate-Turniers.

Doch in letzter Sekunde verlor Johnny den sicher geglaubten Sieg an einen kleinen Karate-Emporkömmling namens Daniel LaRusso, der von dem seltsamen Mr. Miyagi trainiert wurde, um Johnnys glorreichen Sieg zu ruinieren. Und das auch noch durch einen illegalen Kranich-Tritt!

Natürlich war Daniel LaRusso eigentlich der Held der ursprünglichen Karate-Kid-Filme. Aber so oder so ähnlich hat Johnny Lawrence die Ereignisse des ersten Karate-Kid-Films in Erinnerung – zumindest an dem Punkt, an dem die Serie Cobra Kai ansetzt.

Hier findet ihr den Trailer zu Staffel 3 von Cobra Kai – zu diesem Zeitpunkt übernahm Netflix die Serie.

In der Serie, die erst auf YouTube startete und dann zu Netflix wechselte, ist Johnny aber tatsächlich der Protagonist. Und das zu Recht – denn der etwas aus der Zeit gefallene, glücklose Karate-Fan entpuppt sich ziemlich schnell als großartige Figur, der man gerne durch die nun insgesamt nahezu vollständigen fünf Staffeln folgt.

Wir verfolgen Johnny dabei, wie er sich durchs Leben schlägt – sprichwörtlich und wortwörtlich. Er hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, hadert mit der modernen Technik und hängt seinem Groll auf Daniel LaRusso nach.

So richtig findet er erst wieder zu sich, als er auf den jungen Miguel trifft. Der Teenager hat es in der Schule selbst schwer hat und wird gemobbt. Der könnte so ein paar Karate-Künste von Johnny gut gebrauchen – und wird der erste Schüler des „neuen“ Cobra Kai Dojos. Im Laufe der Serie kommen immer mehr Teenager dazu, die den Rest des Casts ausmachen.

Das Wiederauftauchen von Cobra Kai ruft allerdings Daniel LaRusso wieder auf den Plan – denn der hat in seiner Jugend genug unter dem Dojo und seinen brutalen Schülern gelitten. Und so geht die Rivalität in die nächste Runde.

Warum Cobra Kai die perfekte Serie ist, wenn ihr Wohlfühl-TV braucht

Ich persönlich hatte noch keinen der Karate-Kid-Filme gesehen, als ich das erste Mal Cobra Kai einschaltete. Sehr wohl kannte ich aber den Barney-Stinson-Witz aus How I Met Your Mother, demzufolge Barney immer schon überzeugt war, dass Johnny Lawrence das eigentliche Karate Kid war. Cobra Kai ist die seriengewordene Verwirklichung dieses Witzes. Und sie hat mich total mitgerissen.

Das macht Cobra Kai aus: Cobra Kai hat wahnsinnig viel Humor und nimmt sich meistens nicht zu ernst. Johnny ist ein fantastischer Protagonist, und die Karate-Rivalität zwischen ihm und LaRusso – heute immerhin beide erwachsene Männer, die das alles eigentlich lang hinter sich haben – sorgt schon für den ein oder anderen Lacher. Der komplette restliche Cast glänzt durch Charme und Spaß, für den man kein Karate-Kid-Vorwissen braucht. Und wenn doch, wird das ganze über Flashbacks erklärt.

Zum grundsätzlichen Humor kommen richtig gute Kampfszenen, eine Prise Melodrama und schlussendlich sogar richtig gefährliche Gegenspieler, die plötzlich für Spannung sorgen. Übergreifend transportiert die Serie aber irgendwie ein Wohlfühlgefühl, denn am Ende geht es immer um die Überwindung eines Konflikts, Freundschaften, Zusammenarbeit. Manchmal geschieht das sogar über ein eingehendes Gespräch mit den vernünftigeren Charakteren der Serie. Meistens aber doch eher über einen gepflegten Karate-Kick.

Denn ja, manchmal ist die Serie auch total drüber. Das gilt vor allem in den späteren Staffeln: Je weiter sie fortschreitet, desto mehr werden Probleme über Karatekämpfe gelöst. Die Feinde werden fieser, die Herausforderungen größer, und irgendwann fragt man sich, was die Polizei im Valley eigentlich den ganzen Tag macht. Andererseits: Mit gut 40 bis 50 karatekämpfenden Teenagern will man sich vielleicht auch einfach nicht anlegen.

Mittlerweile fünf Staffeln sind raus, die sechste wird gerade nach und nach veröffentlicht. Die letzten 5 Folgen erscheinen im Februar 2025. Gutes Timing also, um in die Serie einzusteigen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Danach geht es übrigens weiter mit der Karate-Kid-Welt, denn auch ein neuer Film zu Karate Kid wurde für 2025 angekündigt. Und noch mehr Serien-Tipps findet ihr hier.