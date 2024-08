Die Morph-Axt aus Monster Hunter Wilds macht euch zu einem gefährlichen, aber stilvollen, Wirbelwind

Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Die Morph-Axt ist nur einer von 14 Waffentypen, die es in Monster Hunter Wilds zu meistern gibt. Für einen kompletten Überblick über alle Waffentypen – ganz egal, ob Fern- oder Nahkampf, defensiv oder offensiv – könnt ihr in diesen Artikel reinschauen: Alle 14 Waffentypen aus Monster Hunter Wilds im Überblick

Wie kommt die Waffe an? In den Kommentaren auf YouTube lässt sich vor allem Lob und Vorfreude herauslesen.

Der Trailer verrät nicht direkt, ob die Schwert-Form wie auch in Monster Hunter: World Energie verbrauchen und somit zeitlich begrenzt sein wird. Dort führte ein zu langes Verweilen im Schwertmodus dazu, dass ihr die Waffe händisch nachladen oder ein Weilchen warten müsst, bis ihr wieder in ihn wechseln könnt.

Was kann die Morph-Axt? Wie der Name bereits verrät, kann dieser Waffentyp zwischen zwei unterschiedlichen Modi wechseln. Im Axtmodus könnt ihr Monster aus größerer Entfernung treffen, während der Schwertmodus für schnelle Angriffe geeignet ist.

Die Morph-Axt ist einer von zwei Waffentypen in Monster Hunter Wilds, die zwei Gegensätze in sich vereinen. Wie das im fertigen Spiel für Steam und PS5 aussehen soll, zeigt Capcom in einem Trailer.

