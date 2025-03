Hier sind 5 coole Feinde von Ruffy in One Piece, die wir nicht vergessen können

Ruffy aus One Piece hat im Laufe seiner Reise nicht nur Freunde, sondern auch viele mächtige Gegner getroffen. Diese Feinde waren aber nicht nur bedrohlich, sondern hatten auch eine faszinierende Persönlichkeit, die sie zu unvergesslichen Figuren gemacht hat. MeinMMO zeigt euch, welche Gegner besonders im Gedächtnis bleiben.

Wie wurden die Charaktere ausgewählt? Ruffy hat schon gegen etliche Gegner gekämpft, aber manche sind einfach ein bisschen cooler als andere. Ob es nun an ihrer Kraft liegt, ihrer Charakterentwicklung oder ihrer einzigartigen Präsenz – diese fünf Feinde stachen aus der Masse hervor und hinterließen einen bleibenden Eindruck.

Bei der Auswahl der Charaktere wurde darauf geachtet, dass sie sich durch drei zentrale Kriterien hervorheben:

Figuren, an die man sich gerne zurückerinnert

interessante Persönlichkeit

starker Einfluss auf den Plot (sprich, die Handlung der Geschichte wurde auf eine bedeutende Weise vorangetrieben)

Hier ist das Opening zum neuesten Arc im Anime von One Piece, der Egghead-Island-Arc:

Crocodile

Wer ist das? Crocodile ist der ehemalige Präsident der Baroque-Firma, einer geheimen, kriminellen Organisation, und war ein Shichibukai. Seine Teufelsfrucht gehört dem Typ Logia an und ist die Sand-Frucht. Durch sie ist er immun gegen die meisten Angriffe, da sein Körper sich einfach in Sand auflöst.

Sein großer Auftritt findet in der Alabasta-Saga statt, wo er versucht, das Königreich Alabasta zu übernehmen. Dabei trifft er auf Ruffy, der ihn aufhalten will.

Ruffy verliert gleich zweimal gegen Crocodile, bevor er ihn im dritten Anlauf schließlich besiegt. Crocodile war damit einer der ersten Gegner, die Ruffy an seine Grenzen gebracht hat.

Warum ist Crocodile so cool? Crocodile ist einer der coolsten Antagonisten in One Piece, und das aus mehreren Gründen:

Er ist der erste Shichibukai, dem Ruffy begegnet.

Seine Sand-Sand-Frucht ist die erste Logia-Frucht, die Ruffy besiegen kann.

Durch ihn lernen wir Nico Robin zum ersten Mal kennen.

Er bringt die Handlung um die antiken Waffen ins Rollen, indem er nach Pluto sucht – unser erster Einblick in die versteckte Geschichte der Welt.

Crocodiles Fähigkeiten, seine gerissene Persönlichkeit und seine gnadenlose Art haben ihn zu einem unvergesslichen Gegner gemacht. Doch was ihn noch interessanter macht, ist seine spätere Entwicklung.

In Impel Down taucht er wieder auf. Aber diesmal nicht als Ruffys Feind, sondern als unerwarteter Verbündeter, was eine völlig neue Dynamik zwischen ihnen erschafft. Man könnte fast meinen, dass sie irgendwann so etwas wie Freunde werden könnten.