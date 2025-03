Blizzard hat die 1. Erweiterung von Diablo 4 mit einem coolen Koop-Feature beworben, jetzt fragen Spieler: „Zockt das noch wer?“

Mit der Erweiterung „Vessel of Hatred“ hat Diablo 4 die Dunkle Zitadelle als neue Endgame-Aktivität eingeführt. Inzwischen fragen sich aber viele Spieler, ob dort überhaupt noch jemand unterwegs ist – manche haben das Feature sogar komplett vergessen.

Was hat es mit dem Koop-Feature auf sich? Im Oktober 2024 erschien die erste Erweiterung für Diablo 4, Vessel of Hatred. Die brachte unter anderem den neuen Koop-Dungeon „Die Dunkle Zitadelle“ ins Spiel.

Um die Dunkle Zitadelle zu bewältigen, braucht ihr mindestens einen Mitspieler – optimalerweise seid ihr aber zu viert, denn die Schwierigkeit skaliert nicht mit der Gruppengröße. Die meisten Spielerinnen und Spieler zocken Diablo 4 jedoch solo.

Fast ein halbes Jahr nach der Einführung der Koop-Aktivität fragen sich viele: Spielt die eigentlich noch jemand?

Spieler kritisieren fehlenden Couch-Koop und „Gruppenzwang“

Das sagen die Spieler zu der Koop-Aktivität: In einem Beitrag auf Reddit fragt Pleasant-Guava9898 die Community, wann sie zuletzt in der Dunklen Zitadelle unterwegs waren – er selbst kann sich nicht mehr erinnern. Der Top-Kommentar von Zahrukai trifft den Nerv vieler: „Ich spiele solo… also noch nie.“ Mit über 450 Upvotes (Stand: 20. März 2025, 23:45 Uhr) scheint er damit genau das auszusprechen, was viele denken.

flavian1 meint, dass er den Koop-Dungeon noch nie gespielt hat – und auch nicht das Gefühl hat, etwas zu verpassen. Und fliteriskk stellt fest: „Ich hatte ehrlich gesagt vergessen, dass es existiert, bis ich diesen Post gesehen habe.“

Und Saguaro-plug ärgert sich über ein fehlendes Feature: „Ich wollte sie neulich endlich ausprobieren, als ich Couch-Koop mit meinem Freund gespielt habe… und dann stelle ich fest, dass die Dunkle Zitadelle gar keinen Couch-Koop unterstützt?!?“

In einem anderen Reddit-Thread fordert JmWallSeth, dass die Dunkle Zitadelle solo spielbar sein sollte. Schließlich sei die Mehrheit der Spieler allein unterwegs – und am Ende einer Season sei der „Social Hub“ ohnehin oft wie leer gefegt. Auch jcdommo schreibt, dass er die Dunkle Zitadelle gerne solo oder mit seinem Söldner spielen würde.

Die Söldner sind eure Begleiter, die mit Vessel of Hatred ins Spiel kamen und euch im Kampf unterstützen:

„Was wäre der Sinn im Solo-Modus?“

Gibt es auch positive Stimmen? Auf Reddit stellt Argos_Nomos die Frage, welchen Sinn die Dunkle Zitadelle im Solo-Modus überhaupt hätte. Er schreibt: „[Die Aktivität] hätte keine der Mechaniken, die sie zu dem machen, was sie ist, und wäre einfach nur ein weiterer langweiliger Dungeon, über den ihr euch dann beschwert, weil er zu kurz ist.“ Er rät, einfach den Gruppenfinder zu nutzen, um Mitspieler zu finden.

Und Pyramithius erklärt auf Reddit, dass die Dunkle Zitadelle für ihn tatsächlich die spaßigste Aktivität in Diablo 4 ist. „Wenn ich sie mit meinen Freunden mache, genießen wir es einfach, endlich mal Mechaniken zu haben, die einen bewussten Input erfordern, aber trotzdem mit so ziemlich allem übereinstimmen, was an Diablo 4 Spaß macht“, schreibt er.

Die Dunkle Zitadelle ist Teil von Vessel of Hatred – und um den Koop-Dungeon spielen zu können, benötigt ihr also eine Edition der Erweiterung für Diablo 4. Im Oktober 2024 ist gleichzeitig Season 6 erschienen, die das Level-System umkrempelte und weitere Features ins Spiel brachte. Welche Inhalte im Diablo-4-Basisspiel verfügbar sind und für welche ihr zahlen müsst, fassen wir hier zusammen.