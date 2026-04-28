Unendlicher Spielspaß in der Hölle! So fesselt euch die neue Erweiterung Lord of Hatred für Diablo IV tagelang an den Bildschirm

Wer Diablo kennt und liebt, der hat diese Weisheit quasi im Blut: Nach dem Endboss ist vor dem Endboss. Denn wenn der Herr des Hasses in der neuen Diablo-IV-Erweiterung Lord of Hatred in den Staub getreten wurde, geht der ganze Höllenritt von vorne los und es gilt, im Endgame erst recht richtig loszulegen!

Dazu müssen aber auch genug spannende Inhalte vorhanden sein, die auch den eifrigsten Dämonenmetzler bis zum Erscheinen der nächsten Erweiterung zum Weiterspielen motivieren. Glücklicherweise hat Blizzard genau an euch gedacht und in Lord of Hatred massig neue und motivierende Endgame-Elemente eingebaut.

Willkommen in der Hölle … des Spaßes! Die neuen Endgame-Features im Detail

Wir haben in der Vergangenheit doch alle schon einmal diesen Punkt in einem Action-RPG erreicht: Der Build steht fest, die Lootkiste ist voll, und irgendwie macht man doch immer wieder das Gleiche.

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lerd of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

Mit “Lord of Hatred” macht Blizzard diesem drögen Grind den Garaus. Das Entwicklerteam hat das Feedback der Community ernst genommen und ein Endgame-Paket zusammengestellt, das sich organisch weiterentwickelt und euch ständig neue, saftige Karotten vor die Nase hält.

War Plans: Eure ganz persönliche Kampagne des Chaos

Was ist das? Vergesst statische Dungeon-Runs, bei denen ihr die Abläufe nach dem zehnten Mal im Schlaf aufsagen könnt. Die neuen War Plans (Kriegspläne) sind ein hochgradig dynamisches, unvorhersehbares Missionssystem, das sich direkt auf die offene Welt und die finsteren Verliese von Sanktuario auswirkt.

Doch erst müsst ihr solche Pläne bekommen. Ihr erbeutet sie als seltene Drops und schaltet damit mehrstufige, gewaltige Herausforderungen frei. Jeder War Plan modifiziert die Spielregeln auf bedeutsame Weise: Plötzlich ändert sich beispielsweise die Gegnerdichte oder Bosse erhalten völlig neue Affixe.

In den Kriegsplänen strukturiert ihr eure eigenen Dungeon-Runs so, wie ihr sie mögt.

Warum es rockt: Weil es das Ende der Monotonie bedeutet! Die War Plans zwingen euch dazu, eure Taktik und sogar eure Ausrüstung on the fly anzupassen.

Der Adrenalinkick, wenn ihr einen besonders fiesen War Plan auf der höchsten Schwierigkeitsstufe knackt – und dafür mit dem besten Loot des Spiels überschüttet werdet – ist einfach die Quintessenz einer gelungenen Diablo-Session!

Das Comeback einer Legende: Der Horadrim-Würfel

Was ist das? Die Veteranen unter euch werden jetzt garantiert in wohligen Nostalgiegefühlen schwelgen: Der legendäre Horadrim-Würfel feiert ENDLICH seine triumphale Rückkehr! Und er ist weit mehr als nur ein nettes Nostalgie-Gimmick.

Mit dem coolen Horadrim-Würfel baut ihr die beste Ausrüstung im Spiel!

Im aktuellen Endgame fungiert der Würfel als eure ultimative Crafting- und Transmutations-Schmiede. Ihr werft legendäre Items, mächtige Essenzen, seltene Runen und spezifische Endgame-Währungen in diesen magischen Kasten, schüttelt ihn kräftig und erhaltet völlig neue Resultate.

Von der chirurgisch präzisen Aufwertung eurer Lieblingswaffe bis hin zur Kombination von Affixen auf einem völlig neuen Level ist der Würfel der Schlüssel zum optimalen Endgame-Build.

Warum das so hart rockt: Der Horadrim-Würfel löst das größte Problem des bisherigen Min-Maxings: den Frust über die vermaledeiten »fast perfekten« Items. Er gibt euch vielmehr die vollständige Kontrolle über euren Loot zurück!

Ihr müsst nicht mehr stundenlang beten, dass exakt die Rüstung mit den perfekten Stats droppt. Stattdessen könnt ihr strategisch farmen, Ressourcen sammeln und im Würfel damit experimentieren.

Der Würfel belohnt euer Wissen über die tiefgreifenden Mechaniken des Spiels und lässt euch Builds kreieren, die vorher quasi unmöglich waren. Dieses »magische« Kribbeln, wenn man auf »Transmutieren« klickt und dann wirklich exakt das God-Roll-Item erschafft, das dem eigenen Build noch zur Perfektion gefehlt hat, ist mit nichts zu vergleichen!

Mehr zum Thema Diablo 4: Lord of Hatred – Alle Infos zu Release, Preis, Trailer und Inhalt von Alexander Mehrwald

Die neuen Endgame-Skillbäume: Entfesselt euer wahres Potenzial

Was es ist: Wer dachte, mit dem Maximal-Level und voller Paragon-Stufe sei das Ende der Fahnenstange erreicht, irrt hier gewaltig. Die neuen Endgame-Skillbäume setzen exakt da an, wo das reguläre Leveln aufhört, und erweitern das Arsenal jeder einzelnen Klasse deutlich.

Dabei haben die Entwickler deutlich Kreativität bewiesen und weit mehr als nur dröge Upgrades wie »2 % mehr kritischer Schaden« implementiert. Wir sprechen hier von tiefgreifenden, monumentalen Knotenpunkten. Die verändern eure bestehenden Lieblingsfähigkeiten fundamental, schalten brandneue, oft bildschirmfüllende Ultimate-Skills frei und sorgen für astronomische Schadenszahlen!

Mit den neuen Endgame-Skillbäumen werden eure Helden noch stärker.

Darum rockt das! Weil sich eure hart hochgelevelte Klasse dadurch noch einmal komplett neu und erfrischend anfühlt! Ihr dachtet, ihr hättet euren Paladin oder eure Magierin bereits bis ins letzte Detail gemeistert? Vergesst es!

Die neuen Skillbäume werfen alles, was ihr über eure Helden zu wissen glaubtet, über den Haufen, aber im positivsten Sinne. Sie erlauben vielmehr wilde, hybride Spielweisen und absurde Synergien, die auf dem Bildschirm ein regelrechtes Effekt-Feuerwerk und absurde Schadenszahlen entfachen.

Es ist das ultimative Gefühl des Fortschritts und der Allmacht: Selbst wenn ihr bereits hunderte Stunden auf der Uhr habt, gibt es immer noch diesen einen epischen, schwer erreichbaren Knotenpunkt im Baum, auf den ihr hinarbeiten wollt, um euren Charakter endgültig in einen unaufhaltsamen Halbgott zu verwandeln. Das ist die ultimative Power-Fantasy und doch der wahre Grund, warum wir alle Diablo-Games so sehr lieben!

Ihr seht also, Blizzard hat an euch gedacht und wenn ihr euch Lord of Hatred holt, wird nicht nach einem einzigen Showdown mit Mephisto alles wieder vorbei sein. Vielmehr erwartet euch höllisch intensives Endgame-Gameplay! Holt euch also noch heute die Erweiterung Lord of Hatred und erlebt das neue Endgame!