In Diablo 3 läuft jetzt ein Weihnachtsevent mit höllisch guten Geschenken – Hier findet ihr sie

Für euch ist das jetzt also eine gute Möglichkeit, eure Lager mit Materialien zu füllen und vielleicht über die Feiertage doch nochmal in Diablo 3 reinzuschnuppern. Werdet ihr euch die besonderen Inhalte anschauen oder muss sich Blizzard etwas anderes einfallen lassen, damit ihr jetzt ins Spiel einloggt?

Welchen Loot bringen die Geschenke? Der Lootpool teilt sich in zwei Teile auf: Sachen, die immer dabei sind und Sachen, die in den Geschenken sein können.

Was ist das für ein Event? Überraschend startete am 16. Dezember das Weihnachts-Event, das nun einige Wochen aktiv ist. Für euch lohnt sich das Spielen während des Events richtig, denn euch erwarten viele Geschenke.

In Diablo 3 läuft ein Event und verteilt Festtagsgeschenke. Darin findet ihr Flügel, Gefährten, Mats, Transmogs und mehr. Wir zeigen euch, wo ihr die Geschenke findet und was drin ist.

