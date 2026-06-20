Deutscher Twitch-Streamer startet „Luftangriff“ auf französischen Kollegen, dabei wollte er nur helfen

Während eines Turniers von Counter-Strike 2 wollte ein deutscher Streamer auf Twitch nur den Fans helfen. Das führte jedoch zu einem „Luftangriff“ auf seine Kollegen.

Um welchen Streamer geht es? Der deutsche Streamer OhnePixel streamt seit 2021 regelmäßig auf Twitch. Dort spielt er hauptsächlich Counter-Strike und ist zu einem der bekanntesten Gesichter des Shooters geworden. Im Jahr 2024 hat er sogar einen eigenen Marktplatz für Skins eröffnet.

Während des IEM Cologne Major 2026 vom 2. Juni bis 21. Juni streamt er zum Teil direkt aus der Arena in Köln. Nachdem ein Fan über ihm ein Objekt fallen ließ, wollte OhnePixel nur helfen und startete aus Versehen einen „Luftangriff“ auf seine französischen Kollegen.

Video starten Experte erklärt: Twitch steuert auf eine Katastrophe zu und muss kontroverse Inhalte verbieten Autoplay

Headset wird zum Schutzhelm

Was hat OhnePixel gemacht? In einem Beitrag auf Reddit wurde der Vorfall geteilt. Dort hält OhnePixel das Objekt, eine grün-rote und längliche Vape (E-Zigarette), in die Kamera und sagt: „Ich brauche das auf keinen Fall.“

Nach kurzer Kommunikation mit dem Fan wollte der Streamer die Vape zurückgeben, indem er sie scheinbar zu den Zuschauersitzen über sich wirft. Dabei verfehlte er jedoch den Wurf und traf die Streamer unter sich.

Wer wurde Opfer der Vape? Zur Zeit des Vape-Wurfes war der französische Streamer CrossaintStrike unter OhnePixel ebenfalls live und unterhielt sich in einer Gruppe von vier Personen. Einer von ihnen wurde von der Vape am Kopf getroffen. Zum Glück ist ihm nichts passiert, denn das Headset scheint die Vape abgefangen zu haben.

Das konnte auch ein Reddit-User beobachten und schreibt: „Verdammt, das wäre echt schmerzhaft gewesen, wenn es nicht das Headset getroffen hätte.“

OhnePixel entschuldigte sich natürlich sofort mehrfach. Anhand der Reaktionen von CrossaintStrike wurde scheinbar niemand ernsthaft verletzt.

Vor Kurzem zeigte ein Zuschauer dem Twitch-Streamer einen seiner Skins. Dabei handelt es sich um den „Blue-Gem“-Skin der AK. Mit verschiedenen Stickern schätzt OhnePixel die Waffe auf fast 100.000 Euro. Besonders der „Titan Katowice 2014“-Sticker hat den Preis ordentlich nach oben getrieben: „Wer zur Hölle bist du?“ – Deutscher Twitch-Streamer zu Counter-Strike traut seinen Augen nicht, als er den Skin eines Fans sieht