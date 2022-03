Morgen startet die Pre-Show zum Deutschen Computerspielpreis – Feiert mit uns im Livestream

Am 31. März 2022 findet die Preisverleihung vom Deutschen Computerspielpreis in München statt. MeinMMO, GameStar und GamePro feiern zusammen am 24. März in einer Pre-Show die Kandidaten. Ihr seid herzlich eingeladen.

Was ist der DCP? Der Deutschen Computerspielpreis verleiht in 16 Kategorien Auszeichnungen rund ums Thema Gaming in Deutschland

Insgesamt werden dabei 2022 800.000 € an die Gewinner ausgeschüttet, gefördert von der Bundesregierung und „game“, dem Verband der deutschen Games-Branche.

Die Veranstaltung findet am 31. März statt und startet mit einem Warm-Up um 19 Uhr. Die Preisverleihung beginnt um 19:30 Uhr. Den Livestream findet ihr unter anderem auf der Website des Deutschen Computerspielpreises (via deutscher-computerspielpreis.de)

Vorher laden wir euch aber schon ein, mit uns in der Pre-Show die Nominierungen zu feiern und gemeinsam auf das Event hinzufiebern.

Gaming-Influencer oder Weltklasse-E-Sportler – Wer wird Deutschlands Spieler des Jahres 2022?

Pre-Show zum DCP mit MeinMMO, GameStar und GamePro

Wann und wo startet die Pre-Show? Am 24. März ab 20:00 Uhr findet ihr uns auf folgenden Kanälen:

Was passiert bei der Pre-Show? Unser Moderatoren-Duo Ollimeee und Michael Obermeier liefern euch über 2 Stunden Unterhaltung.

Wir stellen euch die Nominierungen vor, sprechen mit einigen Entwicklern über ihre Spiele und fühlen die Jury auf den Zahn. Wollt ihr jetzt schon ein Blick auf die Nominierungen werfen, dann schaut hier vorbei:

800.000 € beim deutschen Computerspielpreis – Diese Games und Entwickler sind im Rennen

Unser Programm besteht auch aus einem DCP-Quiz und einem Spiel, das wir „DCP-Herzblatt“ nennen.

Beim Herzblatt suchen wir aus Gaming-Geheimtipps das Spiel heraus, das zu Moderatorin Ollimeee am besten passt.

Der Clou dabei: Die zugeschalteten Entwickler dürfen ihr Spiel erstmal nicht verraten, sondern beantworten möglichst kreativ Ollimeees Fragen – genau wie im TV-Klassiker Herzblatt.

Wollt ihr mit uns den Deutschen Computerspielpreis feiern, dann schaltet am 24. März um 20 Uhr ein und schaut auf Twitch oder YouTube vorbei.

So geht’s weiter: Am 31. März wird die eigentliche Preisverleihung in der Tonhalle in München gefeiert. Die beiden Moderatoren Uke Bosse und Katrin Bauerfeind werden die Show als hybrides Event leiten.

Die Nominierten und zahlreiche Laudatorinnen und Laudatoren werden ihre Preise vor Ort empfangen und alle Zuschauenden werden die Show über Streams mitverfolgen können. Streamerin Ollimeee moderiert die Community-Bar und holt die Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer direkt in die Show.

Die Trophäen und Preise werden auch dieses Jahr von prominenten Gästen wie Markus Söder, Michael Keller, Jana Forkel, Markus Heintz und Aria Addams verliehen.

Disclaimer: MeinMMO, GameStar und GamePro sind offizieller Medienpartner des Deutschen Computerspielpreises.