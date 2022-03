Feiert mit uns Games beim Deutschen Computerspielpreis 2022 – Alle Infos

Am Donnerstag, dem 31. März 2022, wird in München der Deutsche Computerspielpreis verliehen. Es werden Preisgelder von insgesamt 800.000 € an die besten Spiele und Entwickler aus der deutschen Gaming-Industrie vergeben.

Das ist der DCP: Seit über 10 Jahren erhalten nun talentierte deutsche Entwickler und Entwicklerinnen bei der großen Preisverleihung des Deutschen Computerspielpreises Geldprämien für ihre Arbeit im Gaming.

Insgesamt beträgt der Preispool 800.000 €, wobei es auch undotierte Kategorien gibt wie etwa die besten internationalen Spiele oder den Preis für den besten Spieler oder die beste Spielerin, über den die Community entscheidet.

Dieses Jahr wird die Preisverleihung gleichzeitig in München und in Streams stattfinden. Das Moderatoren-Duo Katrin Bauerfeind und Uke Bosse werden die Show vor Ort moderieren und die Streamerin Ollimeee betreut die Community-Bar und holt die Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer direkt in die Show.

Die Preise werden von zahlreichen prominenten Laudatorinnen und Laudatoren vergeben, darunter Markus Söder, Jana Forkel, Markus Heitz, Aria Addams und viele bekannte Gesichter aus der Games-Branche und E-Sport-Szene.

Wann kann ich einschalten? Der Stream zum Deutschen Computerspielpreis 2022 findet am 31. März statt:

Um 19:00 Uhr beginnt das Warm-Up mit Michael Obermeier und Ollimeee, die Interviews mit Gästen führen werden

Um 19:30 Uhr beginnt die Preisverleihung

Wo kann ich schauen? Der Stream wird live auf folgenden Kanälen übertragen:

Schaut also vorbei und sagt uns Hi im Chat. Erzählt uns, welche Spiele eurer Meinung nach die Preise abstauben werden. Habt ihr persönliche Favoriten, die das Preisgeld verdienen? Für welchen Spieler oder Spielerin habt ihr beim Community-Voting abgestimmt?

Wir freuen uns auf euch!