Mann landet mit Auto im Fluss und droht zu ertrinken, erinnert sich an einen Anime, rettet sich so das Leben

Ein Mann aus Japan wurde mit seinem Auto in einen Fluss geschleudert. Als sich das Auto immer weiter mit Wasser füllte, soll er an einen lebensrettenden Moment aus dem Anime Detektiv Conan gedacht haben.

Wie konnte der Mann sein Leben retten? Das Auto des Mannes auf X soll unglücklich von einem ausparkenden Auto getroffen und in einen Fluss geschleudert worden sein. Dort soll es sich dann kopfüber befunden haben und immer weiter mit Wasser geflutet worden sein.

Unter Wasser sei dann die Windschutzscheibe gesplittert und das Auto habe sich rasend schnell mit Wasser gefüllt. In den ersten 20 Sekunden soll der Mann gedacht haben, er würde sterben. Sein Leben sei vor seinem inneren Auge vorbeigezogen.

Allerdings soll er dabei keine Momente aus seiner Kindheit gesehen haben, sondern interessanterweise nur Szenen aus dem Anime Detektiv Conan. In Folge 1078 gibt es nämlich eine Szene, in der erklärt wird, dass Autotüren unter Wasser nicht aufgehen, wenn noch kein Wasser im Fahrerraum ist, da der Druck von außen größer ist als im Innenraum.

Erst wenn der Fahrerraum mit Wasser geflutet ist, lässt sich die Tür leicht öffnen. Deshalb soll der Detektiv Conan-Fan gewartet haben, bis das Auto komplett mit Wasser vollgelaufen war. Die Tür soll sich dann zwar etwas schwer geöffnet haben, aber letztendlich ließ sie sich aufdrücken und rettete ihm so das Leben.

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Mann nimmt Nahtoderfahrung mit Humor

Wie geht es ihm jetzt? Auf X bedankt sich der Autofahrer beim Schöpfer des Mangas, da ihm durch dessen Werk diese lebensrettende Szene eingefallen sei. Er betrachtet sein Überleben als absolutes Wunder und nimmt das Ganze mittlerweile mit viel Humor, wie an den vielen „LOLs“ in seinen Kommentaren zu sehen ist. Er plane, dieses Erlebnis im nächsten Jahr als wilde Anekdote und selbstironischen Witz bei Freunden und Kollegen zu erzählen.

Kann man so wirklich sein Leben retten? Obwohl sich der Fahrer mithilfe des Moments aus Detektiv Conan das Leben gerettet hat, empfiehlt der ADAC, im PKW unter Wasser auf keinen Fall auszuharren, bis man die Tür öffnen kann.

Stattdessen solle man so schnell wie möglich die Seitenscheibe herunterkurbeln oder den elektrischen Fensterheber betätigen sowie den Sicherheitsgurt lösen, um sich frei bewegen zu können.

Das Zertrümmern der Seitenscheiben gelingt meist nur mit einem Nothammer oder Federkörnern und kostet viel Kraft. Da viele moderne Seitenscheiben zudem aus Verbundglas bestehen (doppelt verglast sind), lassen sie sich oft gar nicht einschlagen, weshalb man sich im Notfall den Weg zur Heckscheibe bahnen muss.

Habt ihr schon einmal euer Wissen aus einem Anime anwenden können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Vor rund zwei Jahren haben wir tatsächlich von einem weiteren Anime-Fan berichtet, der das Leben anderer Menschen rettete, weil er sich an einen Spruch aus Frieren erinnerte. Hätte er den Anime nicht gesehen, wären vermutlich Menschen zu Schaden gekommen: Ein Mann liebt einen Anime und verhindert deshalb einen Angriff auf Menschen: „Himmel hätte dasselbe getan“