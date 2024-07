Die 5 krassesten Fälle von Detektiv Conan im Power-Ranking

Was ist das Besondere? Die Enthüllung der Identität von Vermouth und das Aufeinandertreffen mit Jodie sind die Highlights des Falls. Es kommt heraus, dass Vermouth ein Doppelleben geführt hat. Daneben gibt es noch weitere Enthüllungen und Wendungen, die die Folgen so interessant machen. Zudem gibt es einen wunderschönen Moment mit Ran, die sich schützend vor Jodie wirft und sie mit ihrem Leben beschützt.

Auch Conan erhält so eine Einladung, allerdings von Vermouth, einer Agentin der Schwarzen Organisation. Sie weiß, dass Conan Edogawa eigentlich Shinichi Kudo ist. Conan folgt der Einladung also und landet auf einer Party, bei der der Gastgeber mit einer echten Armbrust erschossen wird.

Für die Nummerierung der einzelnen Episoden haben wir uns an die Zählweise der deutschen Version gehalten. In Japan wurden einige Folgen zusammengefasst, die hierzulande aufgeteilt wurden. Deshalb kann es zu Verschiebungen zwischen den beiden Versionen kommen. Deshalb haben wir die japanische Zählweise in Klammern dahinter gesetzt, falls sie von der deutschen abweicht.

