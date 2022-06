Destiny 2 Server Down für Hotfix 4.1.0.4 am 28.06 – Alle Patch-Notes und Infos

Bei Destiny 2 steht der dritte Hotfix für Season 17 an. Die Server werden heute, am 28. Juni, für Hotfix 4.1.0.4 auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia offline gehen. MeinMMO begleitet den Server-Down und sagt euch, wann ihr nicht zocken könnt.

Das müsst ihr heute wissen: Die Server werden heute für eine kurze Downtime heruntergefahren. Ihr müsst aber nicht lange warten, bis ihr euch erneut anmelden könnt, da es sich um eine kleine Wartung handelt.

Wir werden den Server-Down begleiten und euch mitteilen, welche Änderungen euch nach dem Hotfix erwartet werden.

Wartung am 28.06. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Wie immer soll auch heute die effektive Nichterreichbarkeit der Server nur 45 Minuten betragen. Die Zeit, wann ihr also nicht zocken könnt, bleibt sehr kurz.

Um 18:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 18:15 Uhr gehen die Server dann offline und ihr werdet automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Gegen 19:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen und Hotfix 4.1.0.4 wird für alle Plattformen ausgerollt. Ihr könnt euch aber ab dann schon wieder zum Spielen einloggen.

Offiziell enden die Wartungsarbeiten für Hotfix 4.1.04 jedoch erst um 23:00 Uhr.

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 23:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen. Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht nicht korrekt erreichbar sind.

Wird die H.E.L.M bald wegen der Egregor-Sporen aufgegeben?

Das ändert sich mit Hotfix 4.1.0.4 in Season 17

Das bringt der Hotfix heute: Nach dem Hotfix 4.1.0.4 erwartet die Hüter dann eine neue Woche. Doch Bungie wird wohl zuvor noch einige Bugs und Probleme beheben.

MeinMMO zählt euch hier einige der Probleme auf, die Bungie in diesem Update beheben wird:

Ein Problem, bei dem Spieler:innen durch Barrikaden, „Schutz der Dämmerung“ und dünne Wände schießen konnten, wenn die „Durchschlagende Pistolen“-Artefakt-Mods und „Panzerbrechende Geschosse“-Waffenmods ausgerüstet waren. Der Artefakt-Mod „Durchschlagende Pistolen“ wird wieder aktiviert.

Ein Problem, bei dem die Shader-Effekte „Schmelztiegel-Rot“ Fehler mit der Photosensibilität verursachten.

Ein Problem, bei dem „Friedenswächter“ nicht den vorgesehenen „Effektivität in der Luft“-Buff aktiviert.

Weitere bekannte Probleme findet ihr auf der Webseite von Bungie.

Solltet Ihr Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um die Entwickler auch darauf aufmerksam zu machen.

Patch Notes für Hotfix 4.1.0.4 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 4.1.0.4 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes.

MeinMMO verlinkt euch hier das neueste Change Log.

Wenn euch noch weitere Probleme im Spiel aufgefallen sind, die euer Spielerlebnis trüben, dann hinterlasst gerne einen Kommentar. Ansonsten verratet uns doch, mit welcher Aktivität ihr in die neue Woche starten werdet!