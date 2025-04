Der Amazon-Boss investiert in ein E-Auto, das Elon Musk und Tesla große Probleme bereiten könnte

Während bei Tesla gerade die Verkaufszahlen einbrechen, investiert der Chef von Amazon in ein E-Auto, das ernste Konkurrenz sein könnte.

Was ist das für ein Auto? Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, hat mehreren Berichten zufolge in ein Start-up-Unternehmen namens Slate Auto investiert.

Slate Auto ist ein US-amerikanischer Automobilhersteller, der in Michigan produziert. Das Unternehmen hat sich die Herstellung „einfacher und bezahlbarer Autos“ als Ziel gesetzt und mit dem „Slate Truck“ kürzlich die erste Umsetzung dieses Konzepts inklusive des Kaufpreises vorgestellt.

Warum könnte das Auto Musk Probleme bereiten? Der Slate Truck ist designt, um möglichst viele Menschen anzusprechen – in erster Linie US-Amerikaner. Natürlich ist das Fahrzeug deshalb als Pickup-Truck erhältlich.

Amerikaner lieben ihre Trucks. Wenn ihr selbst schon mal Urlaub in den USA gemacht habt, wart ihr möglicherweise erstaunt, wie viele davon dort rumfahren – das ist nicht nur ein Klischee aus Filmen. Der Slate Truck ist jedoch ein Elektroauto und konkurriert demnach mit Elon Musks Tesla.

Teslas einziger Truck ist der Cybertruck – aber der erfüllt kaum die Anforderungen, die Amerikaner an ihre Trucks haben. Es gibt sogar einen dedizierten Subreddit, der sich einzig festgefahrenen Cybertrucks widmet.

Wer einen eher „normalen“ Truck mit Elektromotor sucht, der könnte daher zum Slate Truck statt zum futuristischen Cybertruck greifen. Zumal Teslas eher als Premium-Fahrzeuge und Statussymbole gesehen werden, während sich der Slate Truck an die Arbeiterschicht richtet und deutlich niedriger bepreist ist.

Elon Musk ist in der Öffentlichkeit aktuell sehr umstritten. Kritiker werfen ihm vor, in öffentlichen Auftritten und in Posts auf X das weltpolitische Geschehen zu beeinflussen und dabei kontroverse Haltungen zu vertreten. Es gab unter anderem transphobe Äußerungen Vorwürfe von Antisemitismus und Diskussionen um seine Einstellung zu „Free Speech“.Seit der Übernahme von Twitter (jetzt X) durch Musk gibt es vermehrt Beschwerden über den Umgang mit Hate Speech, Fake News und politischer Einflussnahme auf der Plattform 2025 griff Musk auch persönlich auf X diverse europäische Staatsoberhäupter an und mischte sich aktiv in den deutschen Bundestagswahlkampf ein. In der amerikanischen Politik gilt er als Trump-Berater und soll unter dem neuen Präsidenten das neu geschaffene Amt für Prozessoptimierung besetzen. Nach Trumps Vereidigung im Januar 2025 zeigte Musk auf einer öffentlichen Veranstaltung eine Geste, die vielfach als Hitlergruß interpretiert wurde.