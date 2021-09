Ihr solltet dringend in Dead by Daylight einloggen, es lohnt sich

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Was ist das für ein Bonus? Es geht dabei um satte 500.000 Blutpunkte. Die bekommt ihr, wenn ihr schlicht Dead by Daylight startet und euch ins Spiel einloggt. Dann solltet ihr sofort den Bonus gutgeschrieben bekommen.

Patches und neue Features in Dead by Daylight sind zumeist ein zweischneidiges Schwert. Das liegt daran, dass auch gute Änderungen oft mit vielen Bugs und Fehlern einhergehen, die erst nachträglich von den Entwicklern behoben werden müssen.

Wer in Dead by Daylight einloggt, der bekommt einen dicken Bonus spendiert – zumindest dann, wenn ihr euch beeilt.

