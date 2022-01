Dead by Daylight: Blutpunkte werden um das 4-fache erhöht

In Dead by Daylight regnet es bald jeden Monat Blutpunkte. Die Belohnungen werden krass verbessert und deutlich erhöht.

Blutpunkte sind im asymmetrischen Horror-Spiel Dead by Daylight eine wichtige Ressource. Damit schalten die Spieler auf allen Charakteren Perks, Gegenstände und Addons frei, die maßgeblich zum Erfolg der Überlebenden und des Killers beitragen können. Dabei sind Blutpunkte spärlich gesät und viele Spieler wünschten sich, dass es mehr gibt. Die Entwickler erfüllen diesen Wunsch und drehen an einem Stellrad – die monatliche Blutpunkte-Belohnung wird drastisch gesteigert.

Was war das Problem? Vor einer Weile hatte Dead by Daylight noch ein Rang-System, das wurde jedoch vor einigen Patches durch das „Grade“-System ersetzt. Je besser euer “Grade” am Ende des Monats, desto größer fällt der Bonus an Blutpunkten aus, den ihr beim monatlichen Reset (jeweils am 13.) bekommt.

Allerdings war dieser Bonus eher gering. Für den besten “Grade” gab es „nur“ 250.000 Blutpunkte, was viele Spieler als zu wenig empfanden – immerhin musste man dafür dutzende Stunden spielen.

Wie viele Blutpunkte gibt es nun? Das kommt auf euren jeweils erspielten „Grade“ an. Auf der niedrigsten Stufe gibt es, wie bisher, nur 10.000 Blutpunkte – also bei „Asche 4“. Wenn ihr jedoch bis zum höchsten Rang Iridescent I („Schillernd I“) spielt, dann warten beim nächsten Reset satte 1.000.000 Blutpunkte auf euch! Im aktuellen Patch wären das lediglich 250.000 Blutpunkte – die maximale Ausbeute wird also vervierfacht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Ein paar weitere Vergleiche liefert diese Tabelle, sodass ihr seht, wie stark die Verbesserungen sind:

Grade Alte Belohnung Neue Belohnung Asche IV 10.000 10.000 Asche I 10.000 50.000 Bronze I 30.000 175.000 Silber I 100.000 340.000 Gold I 150.000 550.000 Schillernd IV 200.000 700.000 Schillernd III 210.000 800.000 Schillernd II 225.000 900.000 Schillernd I 250.000 1.000.000

Übrigens: Ihr bekommt Blutpunkte jeweils für euren Killer- und euren Überlebenden-Grade. Wenn ihr also beide Seiten ausgiebig spielt und auf Iridescent I kommt, dann warten sogar satte 2.000.000 Blutpunkte auf euch. Zu diesem Zweck kann auch die Obergrenze von 1.000.000 Blutpunkte auf dem Account temporär überschritten werden – genau so, wie es schon jetzt bei Bonusblutpunkten der Fall ist.

Ab wann gilt das? Bereits mit dem nächsten Reset des Grades am 13. Februar. Bis dahin wird nämlich der Zwischen-Patch 5.5 aktiv sein und alle können sofort von den Verbesserungen profitieren. Ein genaues Release-Datum für den Patch gibt es zwar noch nicht, aber in den nächsten 1-2 Wochen wird das wohl der Fall sein.

Was haltet ihr von diesen Änderungen am Grade-System? Gut und sinnvoll? Ist das nun eine angemessene Belohnung? Oder ist das alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein?