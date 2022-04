Das war Find Your Next Game im Frühjahr 2022 – So geht es weiter mit FYNG

Das Streaming-Special Find Your Next Game: Spring (FYNG) ist vorbei. Doch schon bald kommt die Fortsetzung. Was euch im Sommer dann mit dem nächsten FYNG-Event erwartet und was die Highlights von FYNG: Spring waren, erfahrt ihr hier.

Was ist dieses FYNG eigentlich? Unter dem Kürzel FYNG verbirgt sich „Find Your Next Game“. Auf allen unseren Seiten (GamePro, GameStar und MeinMMO) stellen wir euch im Rahmen von FYNG interessante Spiele vor. Unser Ziel dabei ist, dass ihr auf Games aufmerksam werdet, die ihr sonst gar nicht auf dem Radar gehabt hättet.

FYNG: Spring 2022 endete am 7. April 2022, doch schon im Sommer geht es mit einem noch größeren FYNG weiter. Alles, was bisher dazu bekannt ist und die Highlights von FYNG: Spring findet ihr in den folgenden Absätzen.

Die Highlights von FYNG-Spring und der Ausblick auf FYNG im Sommer 2022

Was waren die Höhepunkte von FYNG Spring? Jeden Tag gab es in FYNG: Spring mehrere Stunden Livestream mit verschiedenen Themen. Highlights waren unter anderem die folgenden Spiele und Themen:

Aufzeichnungen der Streams von FYNG: Spring findet ihr auf unserem Twitch-Kanal MAX (Monsters & Explosions).

Wie geht s mit FYNG weiter? Schon bald geht es mit FYNG weiter. Zwischen dem 30. Mai und dem 19. Juni 2022 startet unser großes, neues FYNG: Summer Edition.

Da dieses Jahr die E3 komplett entfällt, werden wir mit unserem FYNG-Special im Juni richtig loslegen und euch über 3 Wochen hinweg mit vielen Streams und Website-Specials neue Infos zu Spiele-Neuankündigungen und Geheimtipps liefern.

Denn auch ohne die E3 wird sich im Sommer viel im Gaming tun. Wir begleiten alles hautnah und werden natürlich auch die wichtigen Presse-Konferenzen der Publisher covern.

Neben zahlreichen Highlights auf unseren Websites erwartet euch eine umfangreiche Live-Show auf unserem Twitch-Kanal MAX (Monsters & Explosions). Die Moderation übernehmen wie gewohnt unsere Gaming-Hosts Ann-Kathrin, Michi, Julius, Natascha und Fritz.

Mehr Informationen zum kommenden FYNG: Summer Edition erfahrt ihr dann zeitnah, wenn der Start Ende Mai näher rückt. Wir sehen uns!