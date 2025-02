Ich habe in einer Alternative zu Dark Souls über 100 Stunden mit meinem Samurai Dämonen gejagt, jetzt bekommt ihr das Spiel zum halben Preis

MeinMMO-Autor Ody hat sich in Nioh 2 bereits über 100 Stunden lang auf die Jagd nach Dämonen im feudalen Japan gemacht, nun bekommt ihr das Action-Rollenspiel auf Steam zum halben Preis.

Nioh 2 ist ein Action-Rollenspiel für den PC sowie PS4 und PS5. Das Spiel erschien 2020 erstmal nur für die PS4. Im Jahr 2021 folgte der Release auf Steam und im Epic Games Store. Auf Steam hat Nioh 2 insgesamt 88 % positive Bewertungen.

Bis zum 6. Februar ist Nioh 2 auf Steam zum halben Preis verfügbar, also für nur 29,99 Euro. In dieser Version sind bereits alle DLCs zum Spiel enthalten.

Als Samurai auf der Jagd nach bösen Geistern

Nioh 2 schickt euch ins Japan der Sengoku-Ära. Zu dieser Zeit war das Land unter der Herrschaft verschiedener Kriegsfürsten aufgeteilt. Die Welt von Nioh 2 unterscheidet sich jedoch etwas von der Relaität, denn sie wird von Dämonen heimgesucht.

Diese Dämonen heißen Yokai, was im Japanischen ein Begriff für viele Arten von übernatürlichen Wesen ist – Dämonen sind nur eine davon, der Begriff passt hier aber ganz gut. Yokai entstammen der japanischen Mythologie und kommen in allen möglichen Größen und Formen.

Der erste Boss im Spiel ist allerdings der Charaktereditor: Der fällt nämlich deutlich detaillierter aus, als ihr es vielleicht aus der Souls-Reihe oder Elden Ring gewohnt seid. Für eure Hauptfigur sucht ihr euch auch eine Yokai-Form aus, denn ihr seid halb Mensch, halb Yokai.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Ein komplexes Kampfsystem, das beherrscht werden will

Aufgrund seines Schwierigkeitsgrads wird Nioh 2 oft als Soulslike bezeichnet. Das würde ich so zwar unterstreichen, das Spiel geht aber auch viele eigene Wege, in denen es sich recht stark von den Souls-Games unterscheidet. Das eine zu lieben, heißt nicht unbedingt, dass euch das andere gefallen wird – ich habe das Glück, beide zu lieben.

Das Kampfsystem in Nioh 2 besteht etwa nicht nur aus Blocken, Zuschlagen, Ausweichen und wieder Zuschlagen. Es gibt drei unterschiedliche Stances, also Kampfstellungen, die es zu meistern gilt:

die High Stance kostet euch mehr Ki (Ausdauer) und ist etwas langsamer, teilt aber auch mehr Schaden aus

die Low Stance ist die schnellste und Ki-freundlichste, fügt aber auch am wenigsten Schaden zu

die Mid Stance bietet eine Balance aus High und Low

Manche Gegnertypen sind besonders empfindlich oder auch resistent gegen Angriffe aus einer bestimmten Kampfstellung. Große Monster wie den Yoki oder Enki solltet ihr gar nicht erst mit der Low Stance angreifen, die kleinen Gaki lassen sich damit aber mühelos wegklatschen.

Nach einem Angriff könnt ihr eure Stance für die nächste Attacke wechseln und so Kombos ausführen. Dadurch werden die Kämpfe nicht nur deutlich schneller und Action-orientierter, sie haben mir auch nach über 100 Stunden noch immer Spaß gemacht. Immer wieder konnte ich neue starke Kombos ausprobieren und bin nicht einfach nur immer wieder die gleiche Taktik gefahren.

Durch die unterschiedlichen Stellungen fallen Kämpfe schön dynamisch aus.

Fokus auf Loot und Grind, der Spaß macht

Waffen und Rüstungen findet ihr in Nioh 2 deutlich häufiger – fast schon zu häufig. Wer nicht regelmäßig beim Schmied vorbeischaut, verbringt vor allem im späteren Spielverlauf viel Zeit mit dem Zerlegen von Schrott, wenn er sein Inventar aufräumen will. Das kann nervig sein, dafür gibt es aber auch vielen guten Loot und schicke Rüstungssets.

Nioh 2 hat übrigens keine Open World. Stattdessen nehmt ihr von eurem Hub aus Missionen an, die euch in mal kleinere, mal größere Level führen. Stellt euch darauf ein, diese öfter zu wiederholen, um euren Charakter hochzuleveln. Einem gewissen Grind solltet ihr nicht abgeneigt sein, wenn ihr Nioh 2 spielt. Da sich das Kampfsystem allerdings nicht so schnell abnutzt, stört der Grind auch kaum.

Auch wenn ich bereits rund 100 Stunden in dem Spiel habe (allerdings auch auf mehreren Charakteren), werdet ihr nicht so lange brauchen, wenn ihr nur die Hauptstory durchspielen wollt. Dafür reichen rund 45 Stunden aus (via howlongtobeat.com).

Falls ihr euch gerade wegen der zwei im Namen unsicher seid: Um euch in Nioh 2 zurechtzufinden, müsst ihr den Vorgänger nicht unbedingt gespielt haben. Solltet ihr trotzdem bei Teil 1 beginnen wollen, so bekommt ihr Nioh auf Steam zum Preis eines McDonalds-Menü, denn das Spiel kostet inzwischen nur 9,99 €.