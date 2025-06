Die 7 stärksten Charaktere aus Dandadan im Ranking, die Okarun das Leben schwer machen

Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

Strahlung in Dune: Awakening – So wirken sich die toxischen Zonen aus und das könnt ihr dagegen tun

Die Turbo Granny ist der bislang stärkste Yokai, den es im Anime zu sehen gab. Sie ist vor allem für ihre übermenschliche Geschwindigkeit bekannt, obwohl sie das Aussehen einer alten Oma hat, der man am liebsten über die Straße helfen würde. Sie ist vor allem deshalb ein so ernstzunehmender Gegner, weil sie jeden Körper besetzen und andere verfluchen kann, die nicht vor ihr wegrennen können.

Momo ist die Protagonistin von Dandadan und eine der wenigen Menschen, die es in dieses Ranking geschafft haben. Das Mädchen besitzt telekinetische Fähigkeiten, die sie vielseitig einsetzen kann. Das ist auch ihre größte Stärke: Sie kann in Kämpfen schnell schalten und ihre Kräfte kreativ einsetzen.

Den Ball kann der Yokai dann auf seine Gegner schießen, und zwar so fest, dass jeder Fußballer in EA Sports FC blass vor Neid wird. Umgekehrt kann er auch eine starke Barriere erschaffen, wie die verfluchte Hausbarriere, und Angriffe zurückwerfen. Durch seine Agilität wird Evil Eye zu einem ernstzunehmenden Gegner.

Direkt in Staffel 2 geht es mit dem Evil Eye (Böses Auge) weiter. Er ist ein Yokai, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die gesamte Menschheit zu töten. In seiner ursprünglichen Form kann er Menschen befehlen, sich selbst umzubringen. In Jijis Körper jedoch besitzt er die Fähigkeit, den Groll anderer Personen in einen Fußball zu pressen.

Den letzten Platz in diesem Ranking belegt die Großmutter von Protagonistin Momo. Seiko ist eine fähige Geister-Seherin. Ihre wahre Stärke liegt darin, die Macht der lokalen Götter innerhalb ihrer Heimat zu kanalisieren. Das ist zugleich aber auch ihr größter Nachteil: Sie ist an einen Ort gebunden und außerdem ihrer Heimat schwächer.

Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

Strahlung in Dune: Awakening – So wirken sich die toxischen Zonen aus und das könnt ihr dagegen tun

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to