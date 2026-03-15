Warhammer 40.000: Darktide stellt Spieler mit einem kostenlosen DLC vor die schwierigste Herausforderung: nach draußen zu gehen

Darktide ist ein düsterer Koop-Shooter im Universum von Warhammer 40.000, der sich in der Stadt Tertium abspielt. Mit einem neuen Update geht es jetzt nach draußen.

Was ist das für ein Update? Beyond the Hive ist ein kostenloses Update für Warhammer 40.000: Darktide, das dem Koop-Shooter einen komplett neuen Modus spendiert. Spieler müssen die gesicherten (aber keines Wegs sicheren) Mauern von Tertium verlassen, und die nicht minder gefährlichen Dünen von Atoma Prime erkunden.

Zwar gab es bereits Maps an den äußeren Grenzen der Hive-Stadt, doch wirklich verlassen konnten Spieler sie bislang nicht.

Hier seht ihr den Trailer zum neuen Update:

Außerhalb der Hive-Stadt lauert Gefahr aus allen Richtungen

Das steckt im neuen Modus: Wie aus einem Blog-Post der Entwickler vom 12. März 2026 auf Steam hervorgeht, sollen die Expeditionen „die größte Injektion von neuem Content seit Launch“ sein. Kern des Updates ist ein brandneuer Extractions-Modus: Spieler begeben sich auf „Expeditionen“, nehmen Missionen an und versuchen, mit heiler Haut und wertvollen Tech-Remnants zu entkommen.

Je nachdem, wie viele Tech-Remnants man erbeuten kann, werden nach einem Run weitere Teile einer Karte sowie spannendere Missionen freigeschaltet.

Das grundsätzliche Prinzip erinnert dabei an Extraction-Shooter, doch wer es satthat, in ARC Raiders in den Rücken geschossen zu werden, kann sich freuen: PvP gibt es hier nicht. An Gefahren dürfte es dennoch nicht mangeln.

Im Gegensatz zu anderen Modi in Darktide gibt es in den Expeditionen keinen vorgegebenen Pfad. Stattdessen werden Spieler in sogenannten „Scavenge Zones“ abgesetzt und können mit einem neuen Feature „Sites of Interest“ ausfindig machen. Wie man zu diesen Orten gelangt, bleibt den Spielern überlassen.

Durch die offeneren Maps attackieren Gegner nicht mehr in Wellen, sondern können von überall angreifen.

In Sanctuaries findet ihr Zuflucht während eines Runs

Einige dieser Sites of Interest sollen sich um das Besiegen von Gegnern drehen, andere eher um das Lösen von Rätseln – so oder so ist Zusammenarbeit der Schlüssel, um voranzukommen.

Jeder Run soll sich durch mehrere Zonen ziehen, und enden, wenn die letzte Zone erreicht wird, oder sich die Spieler entscheiden, vorzeitig zu extrahieren. Eine Runde soll zwischen 10 und 30 Minuten dauern. Jeder Run enthält zufällig ausgewählte Sites, welche sich an unterschiedlichen Orten befinden, und an denen unterschiedliche Gegner lauern können.

Dazu soll es noch Modifier geben, durch die sich kein Run anfühlt wie der letzte.

Laut den Entwicklern soll der neue Modus ergänzend zum bisherigen Content gespielt werden, und besonders attraktiv für vielbeschäftigte Spieler sein.

Nachdem Darktide zuletzt vor allem auf Bezahl-DLCs setzte, dürfen sich die Spieler nun über massig kostenlosen Content freuen. Die letzte Erweiterung „Hive Scum“ kostete zwar Geld, machte MeinMMO-Redakteur Benedict aber auch jede Menge Spaß:

Die neue Klasse in Warhammer 40.000: Darktide spielt sich wie John Wick auf Stims, obwohl sie nur ein unbedeutender Gangster ist