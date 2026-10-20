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CD Projekt Red kündigt neues Update zu Cyberpunk 2077, zeigt morgen im Livestream neue Features und einen neuen Kampfstil

Niko Hernes Niko Hernes Lesezeit 2 Minuten
Cyberpunk Edgerunners 2 Trailer Schock

Passend zur neuen Staffel von Cyberpunk Edgerunners hat CD Projekt Red ein neues, größeres Update zu Cyberpunk 2077 angekündigt.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
Action-RPG

Was für ein Update ist das? Auf x.com kündigte der offizielle Account von Cyberpunk 2077 ein neues 2.5-Update an, das am 22. Oktober 2026 auch schon erscheinen soll. Im Zuge dessen gab es ein neues Artwork, das einen Charakter der neuen Staffeln von Cyberpunk Edgerunners zeigt.

Man kann also davon ausgehen, dass es Inhalte aus der Serie geben wird. Doch das ist nicht die einzige Info: Am 21. Oktober 2026, gibt es einen Livestream zum Update.

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Cyberpunk Edgerunners 2 zeigt im Trailer die Rückkehr in die Anime-Version der Sci-Fi-Welt

Was ist das für ein Livestream? Auf der offiziellen Website zu Cyberpunk 2077 gab es noch mehr Infos zum neuen Update, das für alle Spieler kostenlos sein wird. Man kündigte einen REDstream für den 21.10. an, der bei uns um 17 Uhr starten wird. Laut der Website werdet ihr den Stream auf Twitch oder YouTube schauen können.

Abseits davon gab es zumindest eine kleine Info zum Update: Es wird neue Features geben, darunter neue Cyberware-Customization und einen neuen Dual-Wielding-Spielstil.

Ob es dabei um mehrere Fernkampf-Waffen oder einen Mix aus Nah- und Fernkampf geht, ist unklar – mehr erfährt man also im Stream.

Im Zuge des Posts dankt man auch Taisei Uchida, Yukiko Kakita und Yuichiro Tozawa, die extra für das neue Update eine Illustration gezaubert haben, die ihr im x-Post des Entwicklers sehen könnt.

Seit dem 20.10.2026 könnt ihr die neuen 10 Folgen von Edgerunners auch auf Netflix sehen, falls ihr euch für das neue Update einstimmen wollt.

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Freut ihr euch auf ein neues Update für Cyberpunk 2077 oder habt ihr nicht mehr vor, Night City einen Besuch abzustatten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Das große Update 2.0 änderte so einige Dinge am Spiel und holte viele Spieler zurück: Cyberpunk 2077: Die 4 coolsten Neuerungen seit Update 2.0

Quelle(n):
  1. Titelbildquelle: Netflix auf YouTube

Kommentare

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2 Kommentare
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Akuma
#1264227

Bitte lass es Dual-Wield für 2 Pistolen sein. Bitte lass es Dual-Wield für 2 Pistolen sein. Bitte lass es Dual-Wield für 2 Pistolen sein.

Eine der wenigen Dinge die ich bis heute vermisse ist ein Akimbo-Style mit 2 Pistolen.

Auch wenn das Update wieder jede Mod abschießt die es gibt ﻿😅﻿

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themrc
#1264222

Neuer Content für CP2077? Hatte CDPR nicht erklärt, keine Inhalte mehr bereitzustellen, weil man sich auf die neuen Projekte konzentriert?

Nicht das ich mich beschwere, aber da leidet am Ende dann doch die Glaubwürdigkeit ein wenig drunter.

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