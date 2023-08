CS:GO – Profi stirbt unfassbar ärgerlich bei 50.000 $-Turnier an einem Bug, der schon ewig im Spiel ist

Der 28-jährige Schwede Jesper „JW“ Wecksel ist ein Profi-Spieler in Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Zur unglücklichsten Zeit überhaupt erwischte ihn jetzt ein Bug, den Scharfschützen in CS:GO fürchten.

Das war die Situation:

Die zwei CS:GO-Teams EYEBALLERS und Los Kogutos standen sich auf der Map Overpass gegenüber. Das Match lief im Rahmen eines Online-Turniers um 50.000 $.

Das Spiel stand auf Messers Schneide, die Gegner von JW, Los Kogutos, führten mit 15-14.

Der Scharfschütze JW hatte sich aber geschickt positioniert und lauerte auf einen Kill. Der 28-Jährige AWPler ist für seine aggressive Spielweise in CS:GO bekannt. In seiner Karriere hat er bereits knapp 920.000 $ Preisgeld eingestrichen.

Schalldämpfer glitcht durch die Wand, verrät den Standort des Schützen

Was war das für ein Bug? JW nutzte einen Schalldämpfer auf der Waffe M4A1-S: Ein bekannter Bug kann dafür sorgen, dass der Schalldämpfer der Waffe durch eine Wand ragt und dann zu erkennen ist.

Genau das passierte dem armen JW bei der 30. Runde: Er hatte sich an einer Ecke so positioniert, dass er sich gleich zum Auftakt eines Matches einen Kill oder sogar mehrere Kills schnappen konnte. Doch der verräterische Schalldämpfer ragte durch die Map, die Gegner konnten ihn so früh ausmachen und problemlos aus dem Spiel nehmen.

Ohne JW und damit in Unterzahl verloren die EYEBALLERS das entscheidende Match und damit die erste der 3 Runden, letztlich verlor man die Begegnung gegen Los Kogutos mit 1-2.

Was macht das so tragisch? Dieser Silencer-Bug ist schon lange im Spiel und hat immer wieder Matches im E-Sport von CS:GO entschieden.

Auf reddit diskutiert man den Bug und kritisiert, dass es Valve in „einer Milliarde Jahre“ nicht gelungen sei, den Bug jemals zu fixen. Dafür gäbe es „keine Entschuldigung“, auch wenn der Bug offenbar schwer zu replizieren sei und nur relativ selten auftritt. Wenn er dann mal auftritt – gerade in so einem wichtigen Moment wie diesem – ist er umso ärgerlicher.

