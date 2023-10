CS2: Spieler verlieren ihren Rang, weil ihr Mitspieler durch ein Feature seiner AMD-Grafikkarte gebannt wurde

In Counter-Strike 2 wurden Spieler wegen eines Features ihrer AMD-Grafikkarte gebannt. Jetzt spüren auch ihre Freunde erste Konsequenzen.

Wieso wurden Spieler gebannt?

Was hat es mit dem Rang-Verlust auf sich? Ein Nutzer namens „Gorrapytha“ schrieb in einem Post auf Reddit, er habe ebenfalls einen VAC-Bann erhalten, weil er das „Anti-Lag+“-Feature seiner AMD-Grafikarte genutzt habe. Zudem fügt er an, all seine Freunde haben 10.000 Elo, also Punkte im Rang-Modus von CS2, verloren.

Seine Freunde sollen auch Punkte verloren haben, wenn sie den Großteil ihrer Matches solo – also ohne den gebannten Mitspieler – gespielt haben. Einer seine Freunde sei beispielsweise von 14.000 Punkten auf 3.000 Punkte gefallen, obwohl ihm Valve nur 10 seiner 43 Siege abgezogen habe.

Wieso verlieren die Spieler ihre Punkte? Valve bestraft mit dem Punktabzug aktiv Spieler, die bewusst mit Cheatern spielen.

Da Anti-Lag+ Anpassungen am Spielcode vornimmt, werden die Spieler wie normale Cheater bestraft und das Gleiche gilt anscheinend auch für deren Mitspieler.

In einem Screenshot, den der Reddit-Nutzer „Gorrapytha“ seinem Post anfügte und der wahrscheinlich von einem seiner Mitspieler stammt, ist zu lesen:

Eines oder mehrere Mitglieder Ihrer letzten Partys wurden des Cheating überführt und dauerhaft von den offiziellen Counter-Strike-Servern verbannt. Alle ihre Partner, einschließlich Ihnen, wurden mit einer Strafe belegt. Ihr Counter-Strike-Profilrang, Ihre Siege, Skill-Gruppen und Ihre CS-Bewertung wurden angepasst und werden möglicherweise erst angezeigt, wenn Sie Ihr nächstes Match gewinnen. via Reddit

Wie geht es jetzt weiter? Wie das Online-Magazin PC Gamer schreibt, hat AMD am 18. Oktober 2023 ein Treiber-Update veröffentlicht, welches “Anti-Lag+” in unterstützten Spielen wie Counter-Strike 2 deaktiviert, damit keine Spieler mehr aufgrund des Features gebannt werden.

Auch Valve kündigte bereits an, die Banns rückgängig machen zu wollen. Ob die Spieler, die aufgrund der verhängten Sperren Rang-Punkte verloren, ihren ursprünglichen Rang zurückerhalten, ist derzeit noch nicht bekannt.

