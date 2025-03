In einem neuen Kampfspiel könnt ihr mit Cristiano Ronaldo eure Gegner aus der Arena treten

Ein neuer Trailer zu einem Kampfspiel verkündet die Zusammenarbeit mit Cristiano Ronaldo. Im aktuellen Video seht ihr, wie ihr mit dem Fußballstar eure Gegner mit Kicks und Power-Bällen aus der Arena befördern könnt.

Was ist das für ein Spiel? FATAL FURY: City of the Wolves ist ein neues Kampfspiel, das offiziell am 24. April 2025 erscheinen wird. Die Fatal-Fury-Serie von dem Entwicklerstudio SNK galt Anfang der 90er-Jahre als einer der Vorreiter für Fighting-Games zusammen mit Klassikern wie Tekken oder Street Fighter.

26 Jahre nach dem letzten Spiel der Reihe folgt im April 2025 das Comeback. Das Spiel wird für PC, Xbox Series X|S, PS5 und PS4 erscheinen.

Einer der neuen Kämpfer wurde durch den aktuellen Trailer bekannt gegeben. Cristiano Ronaldo ist der erste prominente Neuzugang und lässt es im Spiel ordentlich krachen. Die Vorstellung und ersten Eindrücke seht ihr im Video:

Schießt mit Ronaldo euren Gegnern Power-Bälle ins Gesicht

Was sieht man im Trailer? Ronaldo wirkt als Kämpfer in FATAL FURY: City of the Wolves ganz schön aufgepumpt. Der Fußballstar kämpft als muskulöser Koloss in klassischen Portugal-Trikot mit seiner Nummer 7 in kurzen Hosen, Stutzen und Sportschuhen.

Seine Stärken scheinen vor allem, wie sollte es bei einem Fußballer auch anders sein, verschiedene Tritt-Kombinationen zu sein. Mit diesen könnt ihr eure Gegner in die Luft befördern und für weitere Kick-Kombis vorbereiten.

Was für Power-Bälle schießt Ronaldo? Zwei Spezialfähigkeiten könnten ebenfalls schon angedeutet sein. Mit einer Fähigkeit jongliert ihr einen roten Power-Ball, schießt ihn abschließend eurem Gegner ins Gesicht und fügt ihm somit Schaden zu.

Ein anderer Specialmove zeigt, wie ihr einen blauen Power-Ball nach einer mehrfachen Pirouette auf euren Gegner schleudert. Der Einschlag katapultiert euren Feind sogar in die Luft.

Siege werden natürlich mit dem berühmten Siuuu-Jubel gefeiert, um den Gegner zusätzlich zu demütigen.

Das erwartet euch sonst noch in FATAL FURY: City of the Wolves:

eine REV-Anzeige, die euch die Fähigkeit für verschiedene Schläge, Künste und Geschwindigkeits-Boosts verleiht

2 Steuerungsmodi, zwischen denen ihr wechseln könnt: Arcade-Stil für präzise Eingaben Smart-Stil für einfache Eingaben mit Richtungsbefehlen und einzelnen Tasten

eine Solo-Rollenspielkampagne

Multiplayer mit bis zu 2 Spieler an einer Konsole, bis zu 12 Spieler im Online-Modus

22 Charaktere, darunter 5 DLC-Kämpfer aus dem Season Pass

