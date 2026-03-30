Die stärkste Waffe aus Crimson Desert hat 99.000 mehr Angriff als euer lahmer Prügel, natürlich gibt es ein „aber“

In Crimson Desert gibt es eine Axt, die 99.999 Angriffskraft besitzt. Wo diese Waffe zuschlägt, wächst kein Gras mehr. Leider besitzt der apokalyptische Friedensstifter einen krassen Nachteil.

Was ist das für eine Waffe? Die „Axe of the Apocalypse“ (auf Deutsch wahrscheinlich: die Axt der Apokalypse) ist laut Crimson Desert eigentlich gar keine Waffe, sondern ein Schatz, beziehungsweise ein Schlüssel-Item. Sie sieht nicht allzu spektakulär aus, kommt fast ohne Werte daher und ihr könnt sie nicht beim Händler zu Geld machen.

Womit die Axt aber glänzt, das ist ihr einmaliger Angriffswert. Der liegt bei 99.999 und dürfte damit mehr als 99.900 Zähler höher liegen als die offensive Stärke eurer aktuellen Waffe. Gefunden hat die Waffe der Journalist Blaine Smith, der sie auf X vor einigen Tagen vorgestellt hat.

In seinem Post erklärt Smith, dass er seinen Fund erst einmal nicht in der Praxis ausprobiert hat. Die Axt besitzt nämlich nur eine Haltbarkeit von 1 und kann nicht repariert werden. Der erste Schlag muss also sitzen, denn danach gibt es keinen zweiten Versuch mehr.

Stealth-Axt taucht plötzlich im Inventar auf

Wo findet man die Axt? Das ist eine gute Frage, auf die es aktuell keine genaue Antwort gibt. Blaine Smith erklärt in nachfolgenden Posts, dass er die Waffe irgendwann im Inventar liegen hatte. Bei den Quest-Belohnungen im Journal taucht sie nicht auf. Er glaubt daher, dass er sie beim Erkunden von Hernand oder Pailune gefunden haben muss.

Leider geben auch die verschiedenen Datenbanken zu Crimson Desert wie crimsondesert.gg keinen Fundort für das Item an. Ende vergangener Woche hat Smith seine Follower auf X abstimmen lassen, was er mit der Axt tun soll. Die meisten Stimmen bekam die Antwortoption: „Schwinge sie gegen einen großen, bösen Boss.“

Vor einigen Stunden erklärte Blaine Smith dann auf X, dass er bei einem Boss mit dem Namen Ator große Probleme hatte, weswegen dort sowohl die „Axe of the Apocalypse“ als auch die „Todes-Bienenkeule“ zum Einsatz kamen. Am Ende war es aber der Mix aus „Suppe schlürfen“ (für Heilung) und „hinter Säulen verstecken“, der zum Erfolg geführt haben soll.

Wenn ihr ebenfalls bereits über die „Axe of the Apocalypse“ gestolpert seid, teilt uns gern den genauen Fundort in den Kommentaren mit! Wer mehr über die berüchtigte „Todes-Bienenkeule“ wissen möchte, ist im nachfolgenden Artikel genau richtig aufgehoben: In Crimson Desert fallen Waffen von Bäumen, die Bosse mit nur einem Treffer besiegen