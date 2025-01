Controller für Actionrollenspiele supergünstig bei Amazon: Spiele wie Kingdom Come: Deliverance 2 können kommen

Fühlt den Unterschied mit dem Controller und dominiert klar in Actionrollenspielen. Spart jetzt viel Geld bei Amazon.

Der Controller beschert euch einen massiven Vorteil in Actionrollenspielen. Das intensive Vibrationsfeedback zieht euch erst recht im kommenden Spiel Kingdom Come: Deliverance 2 hinein. Der Griff und das allgemeine Handling fühlen sich so gut an, dass ihr stundenlang ohne Probleme spielen könnt. Behaltet stets die Kontrolle und überwindet jede Herausforderung. Aktuell könnt ihr euch 41 Prozent sparen. Vergesst aber nicht, dass dieses Angebot befristet ist.

Spielt das kommende Spiel Kingdom Come: Deliverance 2 mit diesem Controller

Eigenschaft Details Kompatibilität Xbox Series X|S, Xbox One and PC Q-Voreinstellungen Ja Spiel- und Chat-Mixer Ja Mikrofon-Monitoring Ja Vibrationsfeedback Zwei Motoren in den Griffen und Triggern Ergonomischer Griff Kühlender Griff zur Vermeidung von müden und verschwitzten Händen Anpassbare Tasten Zwei Quick-Action-Tasten Konfigurationsprofile Bis zu vier wählbare Profile Audioanschluss 3,5-mm-Buchse

Der Controller gibt euch ein starkes Feedback

Was wäre ein moderner Controller ohne haptisches Feedback? Mit seinen zwei Vibrationsmotoren in den Griffen und Triggern spürt ihr eindeutig, wenn ihr in Kampfspielen wie Tekken eine Salve aus Angriffen loslässt.

Aber auch bei Spielen wie S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl spürt ihr jede Explosion und jede Konfrontation. Ich persönlich kann Actionrollenspiele oder Kampfspiele nicht mehr ohne einen vernünftigen Controller spielen. Eine Ausnahme sind hier natürlich FPS-Shooter, denn da fühle ich mich mit einer Maus viel sensitiver und vorteilhafter.

Spürt mit dem Controller den Unterschied

Ein herausragendes Merkmal des Recon-Controllers sind die Q-Voreinstellungen. Diese ermöglichen euch, schnell zwischen verschiedenen Audioeinstellungen zu wechseln und so das perfekte Klangbild für jedes Spiel zu finden. Ob ihr euch in einem spannenden Shooter befindet oder in einem atmosphärischen Rollenspiel versinkt – der Sound wird euch immer mitten ins Geschehen ziehen.

Für diejenigen unter euch, die gerne ihre Steuerung personalisieren möchten, bietet er zwei anpassbare Quick-Action-Tasten. Ihr könnt bis zu vier wählbare Konfigurationsprofile erstellen und blitzschnell zwischen ihnen wechseln. Diese Anpassungsfähigkeit gibt euch den entscheidenden Vorteil in hitzigen Gefechten.

Der Turtle Beach Recon kann noch mehr

Der integrierte Spiel- und Chat-Mixer gibt euch die Macht über den Sound. Ihr könnt das Gleichgewicht zwischen Spiel- und Chat-Audio nach euren Wünschen anpassen und so sicherstellen, dass ihr keinen wichtigen Befehl oder Dialog verpasst.

In Kombination mit dem Mikrofon-Monitoring habt ihr stets die volle Kontrolle über eure Kommunikation im Team.

Ihr seid nicht nur auf die Xbox beschränkt, sondern könnt euch ebenfalls am PC austoben. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, dass sich manche mit Maus und Tatstatur durch Dark Souls oder Elden Ring gekämpft hatten.

Ein weiterer Pluspunkt ist der ergonomische, kühlende Griff. Schluss mit müden und verschwitzten Händen. Dank Micro-Cooling-Technologie bleibt euer Griff fest und komfortabel, selbst während langer Gaming-Sessions.

Und natürlich darf auch eine 3,5-mm-Buchse nicht fehlen. Schließt euer Lieblingsheadset direkt an den Controller an und genießt kristallklaren Sound ohne Verzögerungen.

