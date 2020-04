Ein Team hat in Call of Duty: Warzone eine Runde gewonnen, indem sie ihre letzten Gegner ganz fies in die Falle gelockt haben. Schlussendlich starben diese dann im Gas.

Das war die Situation: Ein ganzes Team stand am Ende einer Runde nur noch zwei Gegnern gegenüber. Diese versteckten sich vor ihren Kontrahenten in einem Bunker und lauerten auf die Kills.

Doch am Ende wurde ihnen einfach der Ausgang aus dem Bunker verwehrt, weshalb sie dort am immer näher kommenden Gas gestorben sind. Ihre Gegner beobachteten das Ganze aus der Entfernung und freuten sich über den Runden-Sieg.

Bunker wird zur tödlichen Falle

Das ist der Clip: Auf reddit hat das Video von RoobinKrumpa bereits über 5000 Upvotes und zahlreiche Kommentare:

So sind die Spieler vorgegangen: Die gegnerischen Spieler campte in einem Bunker und warteten auf leichte Kills, doch das Gegner-Team parkte ein Fahrzeug einfach vor dem einzigen Ausgang des Bunkers.

Die Camper waren gefangen und kamen nicht mehr raus. Ihre Kontrahenten schauten sich das Spektakel dann von außen an und nach kurzer Zeit waren die Camper vom Gas erledigt worden.

Was wird zum Clip gesagt? Das Video bekommt viel Zuspruch und viele Zuschauer malen sich aus, was wohl die eingesperrten Gegner gedacht haben. So gibt es Aussagen wie „Die verdammte Tür glitcht! Ich hasse das Spiel, ich schwöre!“

Gibt es noch mehr solcher witzigen Clips? Immer wieder stellen Spieler ihre lustigen Erlebnisse aus Warzone auf reddit. Ein Spieler wurde beispielsweise von einem fliegenden Truck erledigt, der total gebuggt hatte.

Andere Spieler zeigen, dass das gefährliche Gas in Warzone auch entscheidende Vorteile hat, wenn man es richtig ausnutzt. So kann man nämlich von außen deutlich besser durch das Gas schauen. Dadurch kann man am Ende sogar ganze Runden gewinnen.