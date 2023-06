CoD Warzone 2: Season 4 startet übermorgen – Das Wichtigste in 2 Minuten

Der Start von Season 4 in Call of Duty Warzone 2 steht für Mittwoch an. Alles zum Start, Map, Waffen und Änderungen zeigen wir euch in der Übersicht.

Wartet ihr schon auf den Start von Season 4 in Warzone und Modern Warfare II? Für Warzone steht der Release der neuen Map Vondel an. Dazu kommen Updates für DMZ, Gameplay-Features und ein Limited-Time Mode.

Die wichtigsten Inhalte zu Warzone kriegt ihr hier.

Warzone 2 Season 4 Start Termin und Zeit

Wann geht es los? Laut den Entwicklern ist der Start von Season 4 am 14. Juni um 18:00 Uhr. Zu dieser Zeit endet auch der Battle Pass von Season 3.

Neue Map in Season 4

Was ist das für eine Map? Die neue Karte für Warzone 2 nennt sich „Vondel“ und ist mittelgroß. Direkt zum Launch könnt ihr dort Resurgence, DMZ und Lockdown LTM spielen. Zusammen mit Standard Battle Royale.

Spannend an der Map sind neben den 15 POVs auch das dynamische Wetter, wodurch Teile von Vondel im Nebel versinken.

Neue Waffen in Season 4 von Warzone 2

Welche Waffen sind das? Euch erwarten drei neue Waffen in der Season 4. Zwei davon sind direkt zum Start verfügbar, die dritte folgt dann später.

Tempus Razorback Assault Rifle: Im Battle Pass Bereich D13

ISO 45 SMG: Im Battle Pass Bereich D19

Tonfa Nahkampf-Waffe: Wird im Vondel-Event freigeschaltet

Dazu soll im Laufe von Season 4 offenbar noch eine Schrotflinte veröffentlicht werden, zu der es bisher aber keine genauen Details gibt

ISO 45 Tonfa Tempus Razorback

Weitere Inhalte von Season 4

Was kommt noch? Neben den großen Änderungen stehen noch neue Inhalte wie das TAV an. Ein Taktisches Amphibisches Vehikel, das Platz für 4 Personen bietet und ebenso auf Wasser wie auf Land fahren kann.

Auch Anpassungen an Al-Mazrah und die neue Regel für Wiederbelebung sind wichtiger Teil des Updates.

Was euch noch in Season 4 von Call of Duty Warzone und Modern Warfare II erwartet, zeigen wir euch im Detail auf MeinMMO.

Auf welchen der neuen Inhalte freut ihr euch am meisten?