CoD Vanguard im Reveal-Stream am 7. September

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Werdet ihr beim Livestream dabeisein und darüber sprechen, was die Entwickler nun für Inhalte zeigten? Und was sind eure Wünsche für den Multiplayer von Call of Duty?

Nach dem Reveal gehen wir dann in die genauere Analyse, schließlich zeigt sich dann, inwieweit unsere Experten richtig lagen und wie gut sich CoD Vanguard an die Wünsche der Community anpasst.

Am 7. September holen wir uns gemeinsam mit euch live auf Twitch alle News zum Multiplayer von Call of Duty: Vanguard aus dem Entwickler-Reveal. Dabei seht ihr alle neuen Infos zum Multiplayer im Livestream auf MAX.

Insert

You are going to send email to