5 Logik-Löcher in Clair Obscur Expedition 33, die gar keine sind

Hat Clair Obscur Expedition 33 wirklich so viele Logiklöcher, die keinen Sinn ergeben? Wir schauen nach, was an den Vorwürfen dran ist.

Die Story von Clair Obscur Expedition 33 ist ziemlich komplex. So komplex, dass gerne mal Feinheiten untergehen und in der Community viele Diskussionen entbrannt sind oder falsche Annahmen existieren. Wir werfen heute einen Blick auf die häufigsten Vorwürfe von „Plot Holes“, also vermeintlichen „Logik-Löchern“. Der Vorwurf ist hier, dass die Geschichte an dieser Stelle keinen Sinn ergibt oder Charaktere unlogisch handeln – einfach nur, um die Story voranzutreiben.

Spoilerwarnung: Offensichtlich wird es in diesem Artikel einige Spoiler geben, weil es um kritische Details der Handlung geht.

Warum hat Maelle Gustave nicht direkt wiederbelebt?

Der Vorwurf lautet hier: Nachdem Maelle ihre Kräfte als Malerin und ihre Erinnerung zurückerlangt, gewinnt sie damit auch die Kraft, Dinge und Personen zu erschaffen. Deshalb ist eine ihrer ersten Handlungen auch, Lune und Sciel direkt wieder neu zu malen und sie so zu erschaffen, wie sie zuvor waren. Warum hat sie dann nicht auch Gustave einfach wiederbelebt?

Gustaves Tod stellt viele vor Rätsel. Warum belebt Maelle ihn nicht wieder?

Darauf gibt es eine simple Antwort: Weil Gustave vom (gemalten) Renoir getötet wurde. Nur wenn Charaktere von Nevronen getötet werden, verbleibt ihr Choma (und damit auch ihre „Essenz“) in der Leiche. Aus genau diesem Grund hat Clea die Nevronen erschaffen, damit das Chroma nicht zur Renoir und Aline fließen kann.

Gustave jedoch wird vom gemalten Renoir getötet. Der wiederum ist kein Nevrone und zugleich klar auf der Seite der Malerin Aline, die er zu beschützen versucht. Daher ist Gustaves Chroma schon lange verschwunden, immerhin sind viele Wochen seit dem Vorfall vergangen. Vermutlich ist es zu Aline oder Renoir zurückgekehrt und wurde längst genutzt, um neue Kreaturen in der Leinwand zu erschaffen. Das Chroma von Sciel und Lune hingegen ist noch in der unmittelbaren Umgebung und man sieht, wie Maelle es aus der Luft schnappt , bevor sie mit Verso flieht.

Daher wird Gustave auch nur in einem der beiden Enden wiederbelebt, wenn Alicia alleine in der Leinwand verbleibt und im Grunde alles Chroma zur freien Verfügung hat. Ob sie Gustave dabei gänzlich neu malt oder ihn mit seiner alten Essenz wiederholen kann, ist nicht vollkommen ersichtlich.