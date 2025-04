Civilization 7 bekommt ein großes neues Update und selbst kritische Spieler müssen zugeben: „Es hat sich sehr verbessert“

Civilization 7 wird seit Release ständig mit großen neuen Updates versorgt, die das Strategie-Spiel auf Vordermann bringen sollen. Inzwischen geben selbst kritische Spieler zu, dass sich der neueste Teil der ehrwürdigen Reihe stark verbessert hat.

Wie steht es aktuell um Civilization 7? Das 4X-Strategie-Spiel erschien am 11. Februar 2025 und war zu Release ziemlich kaputt. Die Unzufriedenheit spiegelte sich auch in den Zahlen wider: Laut SteamDB haben sich die Spieler seit dem Steam-Release am 10. Februar 2025 von rund 42.600 auf etwa 12.600 in einem Zeitraum von 24 Stunden verringert (Stand: 23. April 2025 um 14:45 Uhr).

Seit dem Release wurde das Spiel dank einiger großer Updates immer besser. So auch mit Patch 1.2.0, der am 22. April 2025 online ging.

Zahlreiche neue Inhalte und Verbesserungen

Was steckt drin im neuen Patch? Update 1.2.0 beinhaltet viele Verbesserungen und neue Features, die sich Spieler laut dem Entwickler Firaxis gewünscht haben. Dazu gehören:

Neue sowie überarbeitete Ressourcen

Multiplayer-Teams

Die Möglichkeit, Partien nach einem Sieg weiterzuspielen

Mit dem Update werden auch die alten Ressourcen überarbeitet und es kommen 10 neue hinzu. Diese bringen eigene Effekten und je ein neues, narratives Event. Schatzressourcen haben jetzt auch passive Boni und sind damit nicht nur für Schatzflotten gut.

Wer Civilization 7 im Multiplayer spielen will, kann jetzt auch Teams bilden: Es ist zum Beispiel nicht mehr nur ein 1v1v1v1 möglich, sondern auch ein 2v2. Habt ihr eine Partie gewonnen, könnt ihr über den Button „Just one more turn“ (also „Nur noch eine Runde“) das Spiel fortsetzen.

Die kompletten Patchnotes findet ihr übrigens hier auf Steam.

„Ist das Spiel endlich aus der Alpha raus?“

Das neue Update wird von der Community im Ganzen sehr positiv aufgenommen: So fragt yeowan die Civ-Community auf Steam, ob „Patch 1.2 das Spiel endlich aus dem Alpha-Status herausholt“, und bekommt darauf viel positives Feedback.

Adriano Ruggieri sagt: „Es hat sich sehr verbessert! Wirklich sehr.“ Er merkt an, dass seiner Meinung nach noch einige Dinge fehlen, aber das Spiel sei auf einem guten Weg.

jariel ist auch dieser Meinung und schreibt: „Sie [Firaxis] haben ihr Spiel in den letzten 2 Patches wirklich verbessert, wir kommen definitiv dahin oder sind vielleicht sogar schon da …“

Auf die Steam-Wertung hat sich das neue Update bislang nicht positiv ausgewirkt. Die kürzlichen Reviews bleiben weiterhin ausgeglichen (43 % positiv), allerdings ist der Patch auch gerade erst frisch erschienen.

Bis Civilization 7 seinem großen Namen gerecht wird, könnte es noch einen weiten Weg vor sich haben. Derzeit fällt es noch weit hinter den Erwartungen vieler Spieler zurück. Ein Civilization-Spiel belegt allerdings jetzt schon einen Platz auf unserer Liste der 15 besten Strategiespiele für PC 2025.