Influencer in China sollen hunderttausende US-Dollar an Geld damit verdienen, Produkte zu bewerben.

Was bezwecken die Regularien? Während sich das Streaming bei uns im Westen auf Gaming und Entertainment konzentriert, werden Livestreams in China stark dafür genutzt, um Produkte zu verkaufen, für E-Commerce. Laut der Seite Inven schauten sich im Jahr 2019 etwa 430 Millionen Chinesen einen „E-Commerce-Livestream“ an. Im März 2020 war die Zahl auf 560 Millionen gewachsen.

Was sind das für neue Regularien? Das chinesische Handels-Ministerium hat nun das erste Mal Richtlinien für Streaming erlassen. So heißt es:

Was ist das Twitch von China? In China ist es für westliche Dienste extrem schwierig, einen Marktzugang zu erlangen. Der Tech-Sektor von China ist groß geworden, indem man bestehende westliche Dienste kopiert hat. Das heute im Gaming riesige Unternehmen Tencent begann seinen Aufstieg damit, „Chinas Antwort auf AoL“ zu entwickeln. Der Chef der Firma Huateng „Pony Ma“ Ma gilt seit damals als „König der Kopierer”.

