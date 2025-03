Warum ist das bemerkenswert? Im Gegensatz zum Sportler ist Tim Cook auf den aufgetauchten Videos völlig unbemerkt zu sehen. Niemand unterbricht ihn, um ihn um ein Foto zu bitten oder ihm einfach die Hand zu schütteln. Vielmehr sieht man ihn in aller Ruhe essen, während er am Tisch sitzt.

Was war das für eine Aktion? Apple gilt als einer der wichtigsten Partner des Super Bowl in den USA und anlässlich des Finales 2025 zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs war er in Begleitung des Football-Spielers Odell Beckham Junior unterwegs. Der Sportler spielte bis Ende 2024 für die Miami Dolphins (via sport1.de ).

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus

Tim Cook ist der Chef von Apple und Milliardär. Doch in der Öffentlichkeit hält er sich zurück und meidet große Auftritte. Das zeigt ein Besuch in einem Restraurant.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to