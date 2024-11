Ein Charakter aus Dragon Age wird in zukünftigen Spielen wohl nicht zu sehen sein, weil er zu teuer ist

In Dragon Age kommt es häufig vor, dass man bekannte Charaktere über die Teile hinweg wieder trifft. Viele Fans hoffen daher auf die Rückkehr eines bestimmten Charakters, doch die blieb auch in Dragon Age: The Veilguard aus. Der ehemalige Lead-Writer David Gaider erklärt, warum das so ist.

Um welchen Charakter geht es? Die Rede ist von Fenris aus Dragon Age 2. Der weißhaarige, ehemalige Sklave aus Tevinter hat es vielen Fans angetan. Er gehört zu den möglichen Romanzen und hat eine gewisse Abneigung gegen Magier. Als Hawke begleitet ihr ihn in der Geschichte von Dragon Age 2 auf seinem persönlichen Rachefeldzug, während ihr die Stadt Kirkwall auf den Kopf stellt.

Alle anderen Charaktere, mit denen man in Dragon Age 2 eine Romanze haben konnte, sind in anderen Teilen noch einmal aufgetaucht – nur Fenris ließ sich bis heute nicht mehr blicken. Warum also er nicht? Mit seinem auffälligen Design und seiner mystischen Aura gehört er bis heute zu den wohl beliebtesten Charakteren der Reihe. Doch genau dieses Design scheint einer Rückkehr zum Verhängnis zu werden.

Einfach zu teuer

Was ist das Problem? Der ehemalige Lead-Writer David Gaider und Erschaffer von Fenris teilt seine Entstehungsgeschichte auf der Plattform BlueSky. Dabei geht er auch darauf ein, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Fenris jemals wieder einen Auftritt in einem Dragon Age haben wird.

Das Problem sei vor allem sein Design. Auch wenn die Lyrium Tattoos ein interessantes Konzept seien, führen sie dazu, dass es einfach zu teuer sei, ihn wieder in ein Spiel zu bringen. Er brauche ein eigenes Model allein für die Tattoos und das sei einfach zu aufwendig und kostenintensiv, um ihm noch einmal eine Nebenrolle zu geben.

Doch er hat auch einige tröstende Worte an die Fans, die ihn sich gern zurückgewünscht hätten: Da er Fenris in keinem Dragon Age zurückbringen konnte, hat er ein Buch geschrieben, das dessen Geschichte weitererzählen sollte. Dieses wurde jedoch „glücklicherweise“ abgelehnt, denn Gaider wollte den Elf darin sterben lassen. So könne er nun zumindest mit offenem Ende weiterleben.

