Charakter aus der Serie zu Fallout verwandelt sich in ein Monster, doch es ist wohl schlimmer als ein Ghul

In der zweiten Staffel der Fallout-Serie werden wir Zeuge davon, wie sich ein Charakter auf seltsame Art verändert. Was genau mit ihm passiert, ist zwar noch unklar, doch ein bekanntes Virus aus Fallout könnte eine entscheidende Rolle spielen.

Achtung Spoiler: Im Artikel geht es um Geschehnisse aus der ersten und zweiten Staffel der Fallout-Serie von Amazon. Habt ihr sie noch nicht gesehen und wollt Spoiler-frei reingehen, solltet ihr diesen Artikel auslassen.

Um welchen Charakter geht es? Thaddeus ist eine Nebenfigur aus der Fallout-Serie und ist vor allem mit Maximus verbunden. In Staffel 1 ist er noch Knappe bei der Stählernen Bruderschaft und folgt Maximus, der sich als Ritter Titus ausgibt.

Als Thaddeus hinter die Maskerade kommt, stellt er sich gegen Maximus und kassiert in der darauffolgenden Auseinandersetzung eine schlimme Verletzung: sein Fuß wird zerquetscht.

Glücklicherweise trifft er wenig später auf einen fahrenden Händler, der ihm ein Serum verabreicht. Nicht nur heilt es die Verletzungen, wenig später wird klar: Thaddeus kann selbst einen Pfeil quer durch den Hals geschossen bekommen, es hat keinerlei Auswirkungen mehr.

Die Schlussfolgerung: Thaddeus ist auf bestem Wege, ein Ghul zu werden. Diese mutierten Kreaturen können Wunden blitzschnell heilen lassen. Auf MeinMMO erfahrt ihr mehr zu den ikonischen Wesen aus dem Ödland.

Im Fall von Thaddeus ist der Fall aber nicht so klar, wie es zunächst schien. Denn im Finale der 2. Staffel zeigt er deutliche Veränderungen seines Körpers. Und zwar solche, die über die Mutationen eines Ghuls hinausgehen.

Ein altbekanntes Virus

Was geschieht mit Thaddeus? Am Ende von Staffel 2 ist dem Charakter ein zweiter Mund unter dem Hals gewachsen. Zudem fällt ihm plötzlich ein Arm ab.

Das macht selbst den erfahrenen Ghul alias Cooper Howard stutzig. Und obwohl die Serie bislang nicht auflöst, was wirklich mit Thaddeus los ist, lassen sich einige Schlüsse ziehen.

Dass er plötzlich Mutationen wie den zweiten Mund aufweist, weist darauf hin, dass er kein Ghul ist. Anders als für Ghule typisch hat er auch seine Nase nicht verloren. Vielmehr könnte er ein Supermutant werden, oder eine andere Kreatur wie etwa ein Zentaur. Letzteres ist ein Mischwesen aus Mensch und Tier, das im Ödland an verstrahlten Orten anzutreffen ist.

Schuld an der Misere könnte ein bekanntes Virus aus Fallout sein: Zwar ist es noch nicht bestätigt, doch es ist nicht auszuschließen, dass Thaddeus mit dem FEV in Berührung kam. Das steht für „Forced Evolutionary Virus“ und ist der Name eines Stoffs, der die DNA verändert und für Mutationen sorgt.

Unter anderem nutzte in Fallout 1 ein mysteriöses Wesen namens „Der Meister“ FEV, um seine eigene Armee aus Supermutanten zu züchten. Und auch Fraktionen wie die Enklave nutzen den Stoff als Waffe, um das Ödland unter ihre Kontrolle zu bringen.

Dass FEV in der Serie noch eine Rolle spielen dürfte, ist anzunehmen. Der Charakter Norm, Lucys Bruder, findet in der zweiten Staffel in einem Terminal nämlich Hinweise auf das Virus.

Zurück zu Thaddeus: Es kann sein, dass FEV im Serum enthalten war, das er zur Heilung seiner Wunden verabreicht bekommen hat.

Ob es ihn bloß zu einem „herkömmlichen“ Supermutanten, oder zu einem bizarren Mischwesen mutieren lässt, werden wir erst in der dritten Staffel erfahren. Supermutanten spielten auch bei einem fiesen Bunker eine wichtige Rolle: Eine perfide Vault in Fallout gaukelte den Bewohnern Sicherheit vor, sorgte für eine Stadt voller Ghule