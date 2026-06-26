Der Präsident von Bungie brachte mit einem Satz vor 4 Jahren die Community gegen sich auf, jetzt bekommt er die Quittung 

Justin Truman, der Präsident von Bungie, verlässt nach etwa einem Jahr seiner Amtszeit das Studio. Die Community von Destiny 2 reagiert darauf mit einem geschlagenen Schulterzucken, denn eine Aussage hat der Beziehung zwischen Spielern und Leitung gar nicht gutgetan.

Was wurde angekündigt? Brancheninsider und Bloomberg-Journalist Jason Schreier schrieb auf seinem Bluesky-Account, dass Justin Truman, der Studiopräsident von Bungie, etwa ein Jahr nach seinem Amtsantritt aufhören würde. Er hatte die Position 2025 als Nachfolger von Pete Parsons übernommen.

Die Nachricht sorgt bei der Community jedoch weniger für mitfühlende Glückwünsche für den kommenden Weg. Eher reagieren Spieler von Destiny 2 auf eine Aussage vor mehreren Jahren, die sie sich in dem Moment nicht verkneifen können, wie auch Achabarka auf Reddit: „Wenigstens hat er nicht zu viel versprochen, oder?“

Video starten Destiny 2 nimmt mit einem emotionalen Trailer Abschied von den Fans Autoplay

Ein Satz, den der ehemalige Präsident noch 4 Jahre später zu spüren bekommt

Von welchem Satz ist die Rede? Vor etwa 4 Jahren versaute sich Truman – damals noch als Chief Development Officer – die Beziehung zu der Spielerschaft von Destiny 2 mit folgender Aussage: „Vorsicht vor zu großen Versprechen, damit schafft man Muster!“, was so viel bedeutet wie: Sorgt nicht für zu große Erwartungen, sonst wird das zum Standard, der eingehalten werden muss.

Dieser Satz war Teil einer Präsentation von Truman, die einen genaueren Einblick in die überarbeiteten Live-Service-Ansätze von Bungie geben sollte. Das Bild kam bei der Community jedoch gar nicht gut an und entwickelte sich zu einem Meme von Destiny 2.

Wie äußert sich die Community weiter zu Trumans Rücktritt? Die allgemeine Stimmung rund um Trumans Rücktritt spiegelt vor allem die geringere Überraschung bezüglich dieser Bekanntgabe von Schreier wider. Es scheint, als wäre es für viele Fans während dieser turbulenten Situation für Bungie nur eine Frage der Zeit gewesen.

Doch der Satz aus 2022 wurde in den 4 Jahren nicht vergessen und sorgt dafür, dass Trumans Rücktritt davon nicht verschont bleibt: „Ich finde, Sony hat mit dem Rücktritt von Herrn Truman nicht zu viel versprochen.“ (Glass-Abrocoma-1355 auf Reddit)

Was sagt ihr zum Rücktritt von Truman? Habt ihr bereits damit gerechnet? Und teilt ihr die Meinung der Community? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Jason Schreier ist ein Branchenexperte, der selbst viel Zeit mit Destiny verbracht hat. In einer Analyse erklärt er, wie es zum Tod des Spiels gekommen ist: Der größte Branchen-Experte hat Destiny hunderte Stunden gespielt, analysiert Gründe für das Ende