Zum Jahresende 2026 wird Daniel Budi Budiman die Rocketbeans bzw. die BEANS Entertainment GmbH verlassen.

Warum geht Budi? Der Mitgründer von Rocketbeans verlässt zum Jahresende 2026 BEANS Entertainment. In einem Statement auf der Webseite der Rocketbeans schreibt er über die Gründe:

Im fehle die Kraft für die Unternehmer-Rolle, die ihn in den letzten Jahren geschlaucht hat.

Er schreibt, Ich hab mich verskillt. Mehrfach. Vielleicht auch durchgängig. und gibt an, er selbst sei zu kritisch, vorsichtig und zu ängstlich für die Entertainment-Industrie.

und gibt an, er selbst sei zu kritisch, vorsichtig und zu ängstlich für die Entertainment-Industrie. Er habe gemerkt, dass er nicht mehr für sich, sondern für andere vor die Kamera trete.

Budi möchte nach 15 Jahren klare Verhältnisse schaffen, neue Themen angehen und die Branche verlassen.

Bleibt Budi den Beans irgendwie erhalten? Laut seinem Statement möchte Budi die Rocketbeans nicht komplett hinter sich lassen. Er würde im Herzen immer das B in BEANS bleiben. Zudem möchte er, wenn es passt, auch zukünftig vor und hinter der Kamera agieren.

Aktuell sind auch noch die das Finale von Morriton Manor und das Arte-Format arteficial mit ihm geplant. Danach soll es fürs Erste wieder hinter die Kamera gehen.

Wie verabschieden sich die BEANS? In einem Statement auf LinkedIn verabschieden sich die BEANS von Budi und danken für die letzten 15 Jahre:

Das Team bestätigt, dass Budis Entscheidung nicht spontan kam sondern sie lange mit sich gerungen haben.

Sie würdigen Budis Mut, jetzt einen neuen Weg einschlagen zu wollen.

Man habe gemerkt, wie gut Budi die Klarheit darüber, jetzt zu gehen, tut.

Jetzt, wo die Entscheidung für Budis Weggang gefallen sei, sei er wiederum näher am eigentlichen Programm gewesen und man habe schon lose Ideen für zukünftige Projekte.

Sie danken Budi für seinen Ideenreichtum, Mut und seine Menschlichkeit.

Du bist nicht weg. Du bist nur woanders. Und Du bist und bleibst unser erster “B”uchstabe! BEANS Entertainment GmbH via LinkedIn am 19.11.2026

Budi bei den BEANS

Wer ist Daniel Budi Budmann? Budi war neben Simon Krätschmer, Etienne Gardé, Nils Bomhoff und Arno Heinisch ein Gründungsmitglied von Rocketbeans. Sein Name steht für das B in BEANS. 2011 bis 2014 hatte er die Geschäftsführung zusammen mit Heinisch inne. Nach der Geburt seines zweiten Kindes gab er den Posten ab.

Neben der Arbeit vor der Kamera übernahm Budi auch viele Aufgaben für die Firma. Unter anderem übernahm er Aufgaben im Bereich Business Development und vertrat das Unternehmen deutschlandweit mit Vorträgen zu den Rocketbeans sowie digitalen Medien.

Vor der Kamera war er seit 2012 Hauptmoderator seines eigenen YouTube-Kanals sowie seit 2015 des eigenen Senders Rocket Beans TV. Zu seinen bekannteren Formaten gehören unter anderem MoinMoin, Almost Daily, Pen & Paper, Game Two sowie Budi Live.

Seit Mai 2026 macht Budi bei den Rocketbeans selbst eine Pause. Jetzt hat er seinen Rückzug aus der Firma angekündigt.

Budi ist leider nicht das erste Gründungsmitglied, dass die Rocketbeans verlässt. 2025 sorgte er für Kontroversen, auf die seine Firma im September 2025 reagierte. Am 8. Mai 2026 gaben die BEANS offiziell die Trennung von Simon bekannt: Rocket Beans trennen sich offiziell von Mitgründer Simon: „Wertschätzung unverändert“