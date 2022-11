Boss eines 400-Mio-$-Teams rastet aus: CoD Warzone 2 stürzt auf 5.000$-PC ab, nachdem er 9 Stunden in Challenge steckte

Twitch-Streamer und „100 Thieves“-Boss Nadeshot setzt eine harte Challenge in Call of Duty: Warzone 2 in den Sand, weil sein Spiel abstürzt. Die Aufregung ist groß, doch jetzt entschuldigt er sich für seine Wortwahl.

Um wen geht es? Matthew “Nadeshot” Haag ist Gründer von 100 Thieves. Das ist eine große Esports-Organisation und gehört aktuell zu den erfolgreichsten Organisationen der Welt. Sie nehmen regelmäßig an großen Turnieren in Call of Duty, Fortnite, League of Legends oder Valorant teil. Der Wert der Firma wird auf über 400 Millionen US-Dollar geschätzt (via sportskeeda.com).

In einem Stream war Nadeshot jetzt fürchterlich ausgerastet. Denn ausgerechnet in einer schweren Challenge stürzte ihm das Spiel ab und er machte seinem Ärger Luft. Dafür entschuldigt er sich jetzt.

Boss rastet aus, weil sein Spiel abstürzt: „Ihr macht eine Milliarde $ jedes Jahr!“

Was ist das für eine Challenge? Wenn man eine Bombe (Nuke) in Call of Duty: Warzone 2 aktivieren möchte, dann muss man dafür 5 Spiele hintereinander gewinnen und anschließend über mehrere Spiele das Teil bauen und aktivieren.

Nach 9 Stunden Spielzeit und dem 4. Sieg stürzte das Spiel von Nadeshot ab. Der regte sich anschließend über das Spiel auf, denn damit verpasste er knapp die Chance, eine solche Nuke bauen zu dürfen.

Er rastet aus und schimpfte ziemlich wütend: „Fixt endlich euer verfluchtes Spiel!“

Dabei führt er aus, dass das „Scheiß-Spiel“ auf seinem 5.000$-PC abstürzt, der auf dem neuesten Stand der Technik sei. Call of Duty würde ja jedes Jahr „eine Milliarde US-Dollar verdienen, jedes Jahr – und er könnte dann nicht spielen. Das sei doch bescheuert.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das ist seine Entschuldigung: Auf Twitter hat er jetzt ein kurzes Video und eine Erklärung gepostet. Ihm tue die Aktion leid und er sei ausgerastet.

Bei einem echten Scheiß habe ich hier die Fassung verloren. Das ist kein PR-Tweet, niemand hat mich aufgefordert, einen Rückzieher zu machen, nichts dergleichen. Wenn ich das aus dem Zusammenhang gerissen sehe, ist das für mich peinlich. Warzone 2 macht eine Menge Spaß, ich liebe das Spiel wirklich und das lässt mich undankbar erscheinen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Er erklärte aber auch, dass er weiterhin zu der Kritik an Warzone 2 stehe. Denn es gebe weiterhin jede Menge Bugs und Probleme. Nur die Art und Weise, wie er das gesagt hatte, sei nicht in Ordnung gewesen.

Anderen Spielern geht es ähnlich: Er ist übrigens nicht der einzige Spieler mit Problemen. Denn der Start von Warzone 2 läuft alles andere als reibungslos. Neben hohen Pings und heftigen Lags gab es auch weitere technische Probleme. MeinMMO berichtet euch ausführlich über die Schwierigkeiten zum Start des Shooters:

CoD Warzone 2 startet mit großen Problemen – Aber ein Social-Feature feiern alle