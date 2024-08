In der ZDF Mediathek läuft ein intelligenter, spannender Thriller, den ihr wegen Olympia verpasst habt

Im ZDF geht gerade wegen Olympia ein ungewöhnlicher und stärker Thriller aus Frankreich aus dem Jahr 2021 unter, den MeinMMO-Autor Schuhmann empfehlen will. Er sagt „Black Box – Gefährliche Wahrheit“ ist einer der cleversten und spannendsten Thriller der letzten Jahre, der ein faszinierendes Feld beleuchtet, das sonst kaum wer angeht: Akustik und Luftfahrtechnik.

So beginnt Black Box: Ein Flugzeug mit 300 Passagieren stürzt ab. Es gibt keine Überlebenden.

Unser Protagonist Mathieu arbeitet als Akustiker für eine französische Behörde, die genau mit der Aufklärung solcher Unfälle beauftragt ist. Mathieu ist ein spröder Sonderling und so gut in seinem Job, dass er allen auf den Geist geht, weil Kollegen und Vorgesetzte nicht das hören, was er zu hören glaubt. „Der spinnt ein bisschen“, glauben sie, er hört „Geistergeräusche.“ Überinterpretiert ständig alles. Ist ein bisschen überspannt.

Weil er sich grade mit seinem Chef gezofft hat, darf er bei diesem „wichtigsten Unfall seiner Generation“ nicht teilnehmen und schmollt. Seine Frau, Noémie, macht derweil Karriere, wechselt gerade von der Regierung in die Wirtschaft, kriegt einen lukrativen Job in genau dem Unternehmen, dessen Flugzeug sie gerade für sicher erklärt hat.

Die beiden haben einen gemeinsamen Freund, den Chef einer Sicherheitsfirma, der ebenfalls im Flugbereich arbeitet und der ihr den Job vermittelt hat. Ja, in Frankreich wird kräftig geklüngelt. Nur so kann man innerhalb der übertrieben strengen und nervigen Sicherheits-Vorgaben vernünftig arbeiten. Wer Erfolg haben will, muss sich auf dem sozialen Parkett gut bewegen. Das kriegt Matthäus nicht hin, der kann zwar zuhören, aber nur stotternden Motorgeräuschen und der Black Box, den Aufzeichnungen des Flugschreibers, sonst verkracht er sich ständig mit jedem.

Als Mathieu am nächsten Tag zur Arbeit geht, ist sein Chef verschwunden. Er muss einspringen und den Absturz untersuchen. Nach vielem Gefummel und Geschraube an einem Analyseprogramm hört er von der Black Box „Allahu Akbar“ aus dem Cockpit – also ein Terror-Anschlag?

Ein Thriller, der in den USA kaum vorstellbar wäre

Was macht den Film so besonders? Wir folgen als Zuschauer konsequent Mathieu, das ist ein ungewöhnlicher Protagonist für einen Thriller, der so gar nichts von einem markigen Thriller-Helden hat. Denn sein Fachgebiet ist das Hören, das genaue Hinhören und was er da hört, passt einfach nicht zusammen und es macht ihn verrückt.

Zumal jeder in seinem Umfeld den Fall nur möglichst schnell abhaken möchte. Die Stewardess hat nicht aufgepasst, ein Terrorist kam ins Cockpit und hat die Maschine zum Absturz gebracht. Darf nicht passieren. Kann man halt nichts machen: Menschliches Versagen und Terrorismus.

Aber Mathieu fängt an zu bohren und trifft bei jedem Schritt auf härtesten Widerstand, sogar seine eigene Frau hält ihn rasch für verrückt und überdreht.

Ein Thriller ohne Helden

„Black Box“ ist ein Thriller, wie er in den USA kaum entstehen würde – die Spannung kommt aus einem „ehrlichen Puzzle“, jeder Schritt ist logisch und lädt zum Mitraten ein. Immer mehr Informationen werden aus den verzerrten Funksprüchen entschlüsselt, immer klarer formt sich das Bild, was da wirklich passiert ist.

Das ist intelligent und hoch spannend, mit einer schlüssigen, spannenden Auflösung. Hier werden durch und durch normale Menschen zu Helden, weil sie nicht den einfachen Weg gehen, sondern den dornigen Weg, bei dem jeder Schritt weh tut und mit sozialer Ausgrenzung und Nachteilen verbunden ist. Immer wieder ändert sich der Blick auf die Figuren: Wir sehen, wie Mathieu, seine Ehefrau immer wieder in einem anderen Licht sieht.

Kann er als Protagonist seiner eigenen Frau trauen? Ist sie die liebende, kuschlige Ehefrau oder eine Karrieristen, die für ihren eigenen Erfolg über Leichen geht?

Können wir als Zuschauer überhaupt Mathieu und seinem “Gehör” vertrauen, wenn es denn sonst keiner tut?

Können wir überhaupt unseren eigenen Sinnen vertrauen?

Warum kennt man den Film nicht? Trotz 94 % auf Rotten Tomatoes ist der Film hierzulande praktisch unbekannt.

Der Film hat irgendwie Pech – auch jetzt bei der FreeTV-Premiere. Eigentlich wäre der jetzt Montagabend, am 6.7. um 22:15 Uhr auf ZDF gelaufen – aber wegen Olympia gab es ihn nur am Dienstag in dem Slot, an dem der Montagsfilm normal wiederholt wird, also nach Mitternacht.

„Black Box – Gefährliche Wahrheit“ ist auch ein ziemlich bescheuerter Allerweltstitel für so einen starken Thriller, der wirklich mehr Zuschauer und Zuhörer verdient hat.

Ihr könnt den Thriller auf jeden Fall noch bis zum 5.9. in der ZDF Mediathek sehen. Das ist kostenlos (via ZDF).

Das ZDF hat manchmal Schwierigkeiten damit, seine besten Thriller so ins Programm zu legen, dass sie wirklich von jemandem gesehen werden. Wir haben im letzten Jahr einen exzellenten Thriller aus Deutschland besprochen, auch den hatte das ZDF nur stiefmütterlich behandelt: ZDF versendet einen der besten Thriller der letzten Jahre um 1 Uhr nachts: So seht ihr ihn kostenlos