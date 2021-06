Biomutant hat große Inspirationsquellen, wir zeigen welche! [Anzeige]

Wer Biomutant spielt, wird schnell merken, dass sich das Spiel aus der Masse hervorhebt. Statt einem der häufig gesehenen Fantasy- oder Mittelalter-Settings schlüpft ihr hier in die Rolle eins mutierten Tieres, das sich durch eine postapokalyptische Welt kämpft. Doch was inspirierte die Entwickler dazu, einen derartigen Titel zu entwickeln?

Ein wilder Genre-Mix!

Worum geht es? In Biomutant spielt ihr statt einem der üblichen humanoiden Charaktere eine Art mutierten Waschbären. Dazu erkundet ihr die offene, inzwischen von vielen verschiedenen Tier-Stämmen besiedelte Welt, die durch Umweltverschmutzung zerstört wurde und in der nur noch Ruinen von der einstigen Zivilisation der Menschen zeugen. In den Kämpfen hingegen müsst ihr geschickt Kombos aneinanderreihen. Wie kommt man auf sowas?

Die Erkundung in Biomutant ist abwechslungsreich. Nicht nur hübsche Natur, sondern auch verlassene Ruinen warten darauf, entdeckt zu werden.

Stefan Ljungqvist, Chef des Entwicklerstudios Experiment 101, hat die Antwort darauf und nennte zahlreiche bekannte Marken, an denen man sich orientierte. Und wer die großen Vorbilder kennt, wird sie beim Spielen bemerken:

Zelda: Breath of the Wild: Nicht nur die farbenfrohe Natur des Spiels orientiert sich an den üppigen Landschaften aus Zelda. Auch die Gameplay-Struktur mit der Erkundung nahm sich Nintendo’s Spiel zum Vorbild.

Das Resultat dieser Mischung ist ein sehr einzigartiges und abwechslungsreiches Spiel, was ihr in dieser Form bisher noch nicht gesehen habt.

In den Kämpfen webt ihr verschiedene Skills in eure Angriffsketten ein.

Wie erkennt ihr das im Spiel?

Ihr erkundet in Biomutant eine insgesamt 64 km² große Welt und seid dabei nicht nur zu Fuß unterwegs, sondern setzt auch auf Fortbewegungsmittel wie etwa Reittiere oder eine Art Kugel. Euren Charakter könnt ihr wiederum mit zahlreichen Gegenständen wie Jacken, Hosen und Mützen anpassen und habt außerdem Zugriff auf eine ganze Menge verschiedener Nah- und Fernkampfwaffen.

Während eurer Reise trefft ihr auf insgesamt sechs verschiedene Stämme – drei davon mit einer hellen Aura, drei weitere mit einer dunklen. Die werden von einem Sifu geführt, der seine Untertanen in den Wegen des Wung-Fu unterrichtet. Jeder Stamm hat hierbei seine ganz eigenen Techniken. Und ihr könnt sie erlernen, indem ihr euch einer Fraktion anschließt und in deren Rängen aufsteigt, oder alternativ auch, indem ihr den Anführer eines verfeindeten Volkes besiegt.

Diese Techniken setzt ihr dann wiederum im Kampf ein. Hier attackiert ihr Gegner mit Kombos, für die ihr Nah- und Fernkampfwaffen gleichzeitig einsetzen und dazu noch auf psychische Fähigkeiten wie etwa Blitze zurückgreifen dürft. Damit könnt ihr euren Spielstil komplett selbst wählen.

Geht ihr lieber auf Distanz, dann schaltet ihr vorrangig neue Skills für eure Fernkampfwaffen frei, sowie diverse Zauber, und zieht mit Sturmgewehren und Pistolen in den Kampf. Nahkämpfer hingegen setzen auf viel Vitalität und rüsten sich mit dicken Zweihändern aus. Doch auch gemischte Spielstile können sich als sinnvoll erweisen.

Wer die Inspirationen des Spiels kennt, kann sie also ohne weiteres wiederfinden und wird dadurch das Gefühl haben, einen vertrauten Titel vor sich zu haben. Gleichzeitig glänzt das Spiel durch die richtige Mischung zu etwas Neuem und wird dadurch unverwechselbar.