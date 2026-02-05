10 super coole Zahlen, die ihr unbedingt in euren Gamer-Tag schreiben solltet [MeinMMO Classic]

In Online-Spielen müsst ihr euch immer einen Namen ausdenken, unter dem ihr fortan in diesem Spiel bekannt seid. Aber was ist, wenn „AimGod“ schon belegt wird? AimGod2 ist langweilig. Versucht es doch stattdessen mit AimGod69 – oder einem unserer anderen Vorschläge.

Wie kam diese Liste zustande? Eines Tages wurden besondere Zahlen in Nutzernamen zum Gesprächsthema zwischen einigen Mitgliedern der MeinMMO-Redaktion. Als Shooter-Spieler hatte ich natürlich direkt ein paar richtig coole Einfälle, die in keiner „Call of Duty“-Lobby fehlen dürfen. Und falls ihr mal wieder einen Account erstellen und euren meisterhaften Skill oder Humor zeigen wollt, könnt ihr euch hier eine Zahl raussuchen, die bestimmt noch niemals zuvor irgendjemand in einer Online-ID verwendet hat.

42

  • 42 ist in dem Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ die Antwort auf die ultimative Frage „nach dem Leben, dem Universum und allem“.

1337

  • Die Zahl 1337 ist eine alternative Schreibweise für „Leet“, das als Kurzform für „Elite“ verwendet wird und eine Personengruppe mit besonderen Fähigkeiten beschreibt. Als echter Profi-Gamer ein Muss.

9001

  • 9001 ist gleichbedeutend mit „It’s over 9000“ [deutsch: Es ist über 9000]. Das spielt auf eine Szene aus Dragon Ball Z an, die zu einem Meme wurde. In der Szene beschreibt Vegeta das Powerlevel des sich in Rage befindenden Protagonisten Son Goku, wobei in den meisten Versionen tatsächlich nur „over 8000“ gesagt wird. Ihr könnt mit 9001 also zeigen, dass ihr genauso krass seid wie Son Goku.
86

  • Amerikanischer Slang-Ausdruck für „etwas loswerden“ oder „jemanden beseitigen“, der ursprünglich aus der Gastronomie stammt und etwa genutzt wurde, wenn ein Kunde aus dem Lokal geschmissen werden musste.

69

  • Die „69“ ist die Bezeichnung für eine Sexstellung und zeigt in eurer Online-ID, dass ihr besonders cool und humorvoll seid. Sicher, auf jeden Fall.

80085

  • Die Zahl 80085 ist auf den Schulhöfen der ganzen Welt zwischen kichernden Siebtklässlern zu finden. Tippt ihr diese Zahlen in einen Taschenrechner ein, soll es aussehen, als würde dort „BOOBS“ (deutsch: Brüste) stehen. Auch hier zeigt ihr euren überlegenen Humor, Witz und Einfallsreichtum.

187

  • Der Paragraph 187 im kalifornischen Strafgesetzbuch steht für Mord und ist außerdem ein Ausdruck für Fans von der deutschen Rap-Gruppe 187 Straßenbande. Die perfekte Zahl für eure ID in GTA Online.

666

  • 666 ist die Zahl des Tieres und wird mit dem Antichristen oder dem Teufel assoziiert.
3,14 / 314

  • Die Zahl 3,14 beschreibt die ersten 3 Ziffern von Pi und wird oft als Wortspiel für „Pie“ (deutsch: Kuchen) verwendet. Ihr könnt damit also entweder ausdrücken, dass ihr Mathe cool findet, oder ein großer Fan von Kuchen seid.

420

  • Die Zahl 420 ist als Kennzeichnung für den Konsum von Cannabis gebräuchlich, der 20. April ist für Konsumenten eine Art Feiertag.

In Call of Duty wird der 20. April inzwischen seit Jahren regelmäßig zelebriert. Activision veröffentlicht dann neue Skins, Events und zeitlich begrenzt spielbare Modi. Dieses Jahr wurde der Tag mit einem bekannten Schauspieler gefeiert, aber ein Teil der Community findet die 420-Gags in CoD einfach nicht mehr witzig, sondern kindisch: „War vielleicht vor 15 Jahren lustig“ – Call of Duty bringt neue Skins und einen Modus, aber Spieler sind einfach nur genervt

