Battlefield 6 hat mit dem Update 1.1.3.5 eine Änderung an den Jets veröffentlicht, aber die ist genau das Gegenteil von dem, was sich Piloten dringend wünschen.

Inwiefern enttäuscht Battlefield 6 die Piloten? Wer gerne Jets fliegt, hat in Battlefield 6 seit Monaten eine schwierige Zeit. Die Luftfahrzeuge haben seit Release immer wieder mit Problemen zu kämpfen, sodass einige Piloten bereits vor Monaten mehr Liebe für ihre fliegenden Ungeheuer forderten.

Zwar gingen die Entwickler seither ein paar der Probleme an, doch viele Piloten sind weiterhin unzufrieden. Nun hat EA das Update 1.1.3.5 veröffentlicht, das am 20. Januar live ging. Doch statt dringend notwendige Problembehebungen für die Jets zu bringen, brachte das Update einen Nerf für die Kanonen der Jets (via EA.com).

Das ist der Nerf: Die Kanonen der Jets machen mit Update 1.1.3.5 weniger Schaden gegen andere Luftfahrzeuge, darunter auch Helikopter. Jets benötigen nun rund 40 % mehr Treffer, um ein gegnerisches Luftfahrzeug zu zerstören. Da an der Bewaffnung der Helikopter nichts geändert wurde, hat der Kampfhelikopter jetzt deutlich bessere Chancen in einem Luftkampf mit Jets als vor dem Update.

„Das große Jet-Update, auf das wir alle gewartet haben“

So reagiert die Community: Viele Kommentare auf den sozialen Netzwerken zeigen Frust und Unverständnis für den Nerf. Silk, ein YouTuber und Twitch-Streamer, der als einer der besten Piloten des Spiels gilt, schreibt auf X in einem ironischen Post:

„Das große Jet-Update, auf das wir alle gewartet haben. Wir sind so zurück.“

Dazu listet er verschiedene Kritikpunkte auf, die Jets seiner Ansicht nach aktuell haben und die das Update nicht angeht, darunter etwa das Spawncamping bei den Jet-Spawns, Bugs, die die Flares betreffen und das seit Monaten kaputte Radar der Luftfahrzeuge.

Auch andere Nutzer schlagen einen ähnlichen Ton an. Einer kommentiert: „Noch ein Nerf für Fahrzeuge. Ihr hasst wirklich das, wofür ihr berühmt seid.“

Das steckt sonst noch im Update 1.1.3.5: Mit dem Patch ging auch eine Verbesserung an der Reaktionsfähigkeit, Konsistenz und dem Sprintverhalten bei Nahkampfangriffen live. Außerdem wurde die Benutzeroberfläche und das HUD leicht verbessert.

Hier könnt ihr die vollständigen Patch Notes zu Update 1.1.3.5 sehen:

Patch Notes zu Update 1.1.3.5 FAHRZEUGE Ein Fehler wurde behoben, durch den Fahrzeuge explodieren konnten, wenn ein Takedown an einem feindlichen Soldaten ausgeführt wurde, der auf dem Fahrzeug lag. Der Schaden von Jet-Kanonen gegen andere Jets und Hubschrauber wurde reduziert; es sind nun ca. 40 % mehr Treffer nötig, um feindliche Luftziele zu zerstören.

WAFFEN Zweibein-Aufsätze zeigen nicht mehr fälschlicherweise einen dauerhaften Bonus auf die Präzision beim Schießen aus der Hüfte an, da dieser Bonus nur bei aufgestelltem Zweibein gilt. Ein Fehler wurde behoben, bei dem die GRIM 1.50x Optik für die DB-12 weniger Ausrüstungspunkte kostete als vorgesehen (15 statt 25). Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Iron Sights der RPKM zu tief schoss, wenn der kurze Lauf verwendet wurde. Ein Fehler wurde behoben, bei dem der TR-7 Leichte Lauf fälschlicherweise die Mündungsgeschwindigkeit erhöhte. Das Eingabeverhalten für das Aufstellen des Zweibeins wurde für die Steuerungsschemata „Alternativ“, „Linkshänder-Alternativ“, „Southpaw“ und „Legacy Southpaw“ korrigiert; die Taste folgt nun der Nahkampf-Belegung. Die Angriffsgeschwindigkeit für Messerstiche wurde erhöht. Das Puffer-Verhalten (Buffering) für Messer- und Vorschlaghammer-Angriffe wurde verbessert. Die Konsistenz des Zeitpunkts der Schadensverursachung im Nahkampf gegen Gegner und die Umgebung wurde verbessert. Die Konsistenz der Rückstoß-Modifikatoren bei der Verwendung eines Controllers wurde über verschiedene Waffen hinweg verbessert. Unterbrechung des Sprints beim Nahkampf optimiert: Der Sprint wird nun nur noch unterbrochen, bis der Angriff das Ziel erreicht, statt für die gesamte Dauer der Animation. Auf dem Schießstand können Zielpuppen nun bereits Schaden nehmen, während sie sich gerade wieder aufstellen. Das Schießen mit Schalldämpfer erzeugt nun ein kleines Mündungsfeuer, das jedoch nur aus nächster Nähe sichtbar ist.

GADGETS Ein Fehler wurde behoben, durch den das GDPIS nicht zerstört wurde, wenn es von der XFGM-6D Aufklärungsdrohne, Defibrillatoren oder dem Reparaturwerkzeug angegriffen wurde. Ein Fehler wurde behoben, durch den die Scharfschützen-Attrappe das Visierleuchten (Scope Glint) von nahen Scharfschützen nicht korrekt verbarg. Sturmleiter: Leitern, die sich über dem Spieler befinden, können nun korrekt bestiegen werden. Ein Fehler wurde behoben, bei dem Soldaten beim Versuch, eine Leiter zu betreten, unerwartet weggeschleudert wurden. Die Kletteranimationen der Soldaten wurden verbessert.

UI & HUD Neue Option zur individuellen Anpassung der Fadenkreuzfarbe in Waffen- und Gadget-Visieren hinzugefügt. Ein Fehler wurde behoben, durch den die Navigation auf dem Startbildschirm am Bulletin-Board hängen bleiben konnte. Fehlerhafte Anzeigen der Nachladezeit für LMGs in den Waffenmenüs wurden korrigiert. Verbesserungen der Soldaten-Beleuchtung im Hauptmenü: Die Beleuchtung wurde optimiert, um die visuelle Qualität der Soldatencharaktere zu steigern. Die Option „Fadenkreuzfarbe“ aktualisiert nun korrekt die Farben für Thermovisiere und andere unterstützte Gadgets.

VFX & VIDEO Die Partikeleffekte von Explosionen wurden angepasst, indem die Kraft der Schockwelle verringert wurde.

REDSEC WAFFEN Ein Fehler wurde behoben, durch den die Verringerung der Bewegungsgeschwindigkeit nach einer Sprunglandung in REDSEC unkonsistent im Vergleich zu anderen Modi war.

KARTE & MODI Gauntlet-Modus „Datenaustausch“: Ein seltener Fehler wurde behoben, bei dem die Drohne dauerhaft verschwinden konnte, wenn Laufwerke genau in dem Moment deponiert wurden, in dem sie landete.

UI & HUD Battle Royale: Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Panzerungsanzeige zeitweise verschwand. Das Symbol für den Brand-Airburst-Werfer wurde im Loot-Feed fälschlicherweise als Granate angezeigt; dies wurde korrigiert. Gauntlet: Die Panzerungsanzeige verschwindet nicht mehr, wenn die Ausrüstung schnell bearbeitet wird.



