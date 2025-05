Fan fragt, welche Klasse in Baldur’s Gate 3 die meisten besonderen Dialoge hat, bekommt tatsächlich eine Statistik vorgelegt

Manche Spieler wählen ihre Klasse in Baldur’s Gate 3 nach ihrer Stärke, manche nach ihrer Vielseitigkeit. Doch in einem Redditpost wird klar, dass die klassenspezifischen Dialogoptionen auch ein wichtiges Auswahlkriterium bei der Charaktererstellung sein können. Die Community kann dabei weiterhelfen und hat sogar eine passende Statistik parat.

Was konnte die Community herausfinden? Ein Spieler (IkujaKatsumaji) stellte während einer Co-Op-Kampagne in Baldur’s Gate 3 fest, dass seinem befreundeten Mönch viel mehr klassenspezifische Dialogoptionen zur Verfügung standen, als seinem Charakter. Er selbst spiele am häufigsten Kämpfer, Paladin, Zauberer oder Hexenmeister und war überrascht, wie groß der Unterschied zwischen der Anzahl an Optionen war. Als er diese Erfahrung in einem Redditpost teilte, folgte prompt eine Antwort:

Der Spieler SageTegan postete eine Statistik, die veranschaulicht, welche Klassen mit den meisten klassenspezifischen Tags versehen sind und somit die meisten besonderen Optionen im Dialog haben. Und es ist überraschend, wie groß der Abstand zwischen den Klassen sein kann.

Hier seht ihr den animierten Kurzfilm zu Patch 8 von Baldur’s Gate 3:

Laut und einschüchternd scheint sich zu bewähren

Welche Klasse hat die meisten Dialogoptionen? Laut der geposteten Statistik hat der Berserker-Barbar die meisten besonderen Dialogoptionen, worüber sich viele Leute in den Kommentaren unter dem Post freuen:

DMoney159 schreibt (via Reddit): „Der Berserker ist super, weil alle besonderen Zeilen nur darin bestehen, dass du die Leute anschreist.“

Aber es sind nicht nur die Dialoge, sondern auch die barbarenspezifischen Aktionen, die nur dem Barbaren zur Verfügung stehen:

noobtheloser schreibt (via Reddit): „Ich war schon im Tutorial-Dungeon vom Barbar begeistert, als man Shadowhearts Pod einfach aufreißen konnte.“

Dem Barbaren folgen direkt der Paladin (mit all seinen Unterklassen und dem Eidbrecher an der Spitze), sowie der Barde und Kleriker. Die wenigsten klassenspezifischen Dialogoptionen haben Waldläufer und Kämpfer.

Die meisten klassenspezifischen Dialogoptionen (Quelle: SageTegan via Reddit) Die meisten völkerspezifischen Szenen (Quelle: SageTegan via Reddit)

Welches Volk hat die meisten besonderen Szenen? Wer sich nun für eine Klasse entschieden hat, könnte sich fragen, welches Volk aus Baldur’s Gate 3 die meiste Liebe in der Form von spezifischen Szenen erhält.

Auch hier teilt SageTegan eine weitere Statistik, dessen anführendes Volk an der Spitze mit Abstand die anderen Völker in den Schatten stellt. Die Githyanki haben bei weitem die meisten Szenen in Baldur’s Gate 3. Darauf folgen die Drow (Lolth und Seldarine) und Duergar-Zwerge.

Die Völker mit den wenigsten besonderen Szenen sind die Menschen und Halb-Elfen. In Kombination lässt sich sagen, dass der menschliche Kämpfer daher am wenigsten besondere Dialoge oder Szenen erhalten wird.

Wer nun wirklich einen Charakter in Baldur’s Gate 3 spielen will, dem möglichst viele besondere Optionen im Dialog und seinem möglichen Handeln zur Verfügung stehen, sollte den Barbaren in Erwägung ziehen. Aber das könnte wirklich viel Spaß machen! Der Barbar gilt nämlich laut der Community nicht nur als Klasse mit den meisten Dialogoptionen, sondern auch mit den besten: Die besten Dialoge hat die unintelligenteste Klasse in Baldur’s Gate 3: „Denen ist alles egal und ich liebe es“