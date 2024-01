Ein skurriler Bug in Baldur’s Gate 3 bringt Spieler dazu, ihre Kleidung für mehr Macht auszuziehen

In Baldur’s Gate 3 profitieren aktuell Spieler von einem Bug. Sie ziehen ein Kleidungsteil aus, um erhebliche Macht zu erlangen. MeinMMO verrät euch die Details.

Spoiler: Der Artikel enthält kleine Spoiler zu Akt 3.

Die Faszination von Baldur’s Gate 3 liegt unter anderem in den vielen Möglichkeiten, die einem zu Verfügung stehen. Eine besonders interessante Option ist die Möglichkeit, den Illithid-Kräften nachzugeben, die dem Spieler mächtige Fähigkeiten verleihen.

Durch Konsumieren von einigen Parasiten, die ihr auf eurer Reise findet, erhaltet ihr Zugang zu diesen Fähigkeiten. Eine Fähigkeit davon ist Freecast, genauer gesagt eine umschaltbare Passive. Die Passive ermöglicht euch, den nächsten Zauber völlig kostenlos zu wirken – ohne Ressourcen zu verbrauchen. Was schon ziemlich stark. Es wird also kein Zauberslot, keine Aktion oder Bonusaktion benötigt.

Normalerweise braucht man eine lange Rast, um vom Freecast erneut profitieren zu können, wodurch die Fähigkeit noch ausgeglichen gehalten wird. Doch durch einen aktuellen Bug kann genau das umgangen werden.

Der skurrile Bug: Freecast auffrischen durch An- und Ausziehen

Laut PCGamer gibt es eine Möglichkeit, Freecast zu erneuern, ohne die normalerweise notwendige lange Rast zu machen. Alles, was ihr tun müsst, ist ein Kleidungsstück an- oder auszuziehen. Dieser kuriose Bug ermöglicht es euch, die erhebliche Macht von Freecast in einem beinahe endlosen Zyklus zu nutzen.

Hier könnt ihr ein Video dazu sehen:

Allerdings gibt es einen kleinen Haken. Das An- oder Ausziehen eines Kleidungsstücks im Kampf erfordert eine Aktion, was bedeutet, dass dies nicht mitten in hitzigen Gefechten durchgeführt werden kann. Doch außerhalb des Kampfes wird diese Methode zu einer einfachen Möglichkeit, Freecast wieder startklar zu machen.

Mit Sicherheit wird Larian Studios den Bug noch beheben. Doch bis dahin könnt ihr weiterhin diese Möglichkeit verwenden und von der Macht von Freecast immer wieder aufs Neue profitieren.

