Bald könnt ihr 48 Stunden lang kostenlos richtig starke Filme und Serien schauen, die ihr noch nicht kennt

Wer es deutlich humorvoller mag, findet gleich 2 Serien des Scrubs-Schöpfers Bill Lawrence auf der Plattform. In Ted Lasso übernimmt ein US-Coach eine britische Fußballmannschaft. Das Problem ist, er hat keinen Plan von Fußball. Die Serie hat alles, was Scrubs auch hatte: tolle, charmante Figuren und eine herzerwärmende Geschichte mit erinnerungswürdigen Momenten.

Wer es gerne etwas lustiger mag, der sollte sich To The Moon auf die Liste packen. Die romantische Komödie erzählt die Geschichte einer Marketingexpertin und einem Director, der für die erste Mondlandung der Apollo 11 verantwortlich ist. Mit dabei sind Channing Tatum und Scarlett Johansson.

Welche Filme lohnen sich? Apple TV+ hat mittlerweile einige Filme mitfinanziert, die auch groß im Kino gelaufen sind. Die bekanntesten Filme sind wohl Killers of the Flower Moon oder Napoleon. Napoleon ist ein Biopic der historischen Figur, inszeniert von Ridley Scott. Killers of the Flower Moon ist ein Krimi von Martin Scorsese, der mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro einen großen Cast hat.

Um welchen Streaming-Dienst geht es? Apple TV+ ist schon länger auf dem Markt, doch neben Netflix, Prime und Disney ist der Streaming-Dienst noch unter dem Radar. Normalerweise kostet ein Abo 9,99 € im Monat, am 04.01.2025 und am 05.01.2025 könnt ihr den Dienst aber uneingeschränkt kostenlos nutzen.

